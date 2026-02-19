Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού, Παύλου Πολάκη αποφάσισε- εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για τα φαινόμενα κυβερνητικής διαφθοράς- πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Πολάκης που εγκαλείται από τον Σταμάτη Πουλή, εργαζόμενο του ΚΕΕΛΠΝΟ για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

Πρόκειται για τη γνωστή ανοιχτή δικαστική διαμάχη των δύο που διαρκεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τη κακοδιαχείριση του ΚΕΕΛΠΝΟ στα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ επί Σαμαρά/Βενιζέλου.

Η Ολομέλεια όπως είναι λογικό- λόγω της υπάρχουσας πλειοψηφίας- αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του όχι μόνο δεν δέχθηκε τις κατηγορίες αλλά επιτέθηκε στη κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σε διαχείριση υποθέσεων διαφθοράς.

«Είναι η 13η άρση ασυλίας που μου κάνει η ΝΔ από το 2019. Η πιο χυδαία είναι η σημερινή, βρέθηκε εισαγγελέας που έστειλε στη βουλή ότι εγώ καταθέτοντας ενόρκως σε δικαστήριο άσκησα αθέμιτη επιρροή στους δικαστές. Μπορείτε να συλλάβετε το μέγεθος του αυταρχισμού;», είπε αρχικά ο βουλευτής και πρόσθεσε: «η γνωστή υπόθεση 22 διορισμών του Άδωνη Γεωργιάδη που μεικτό κλιμάκιο ελεγκτών συμβουλίου πλημμελειοδικών και εφετών παρέπεμψαν στη γνωστή συμμορία του ΚΕΕΛΠΝΟ να δικαστούν για κακούργημα σε βάρος δημοσίου για διασπάθιση 250.000 ευρώ».

Ο κ. Πολάκης επιτέθηκε επίσης στη δικαιοσύνη λέγοντας πως είναι ο πιο άρρωστος θεσμός και μίλησε για απόπειρα “κουκουλώματος” στα Τέμπη και φαινόμενα “χασάπηδων” και “φραπέδων”.

«Έχω διαλέξει δρόμο στη ζωή μου διάλεξα να μη προσκυνήσω κανέναν και ποτέ, είμαι πολύ περήφανος έχω διαλέξει τη σωστή πλευρά ιστορίας που είναι οι τοίχοι της κάθε Καισαριανής», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστηρικτικός του κ. Πολάκη εμφανίστηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς που προειδοποίησε την πλειοψηφία πως δεν πρέπει να κάνει δεκτή την άρση καθώς “ υπάρχει θεμελιακό ζήτημα αρχής. Αν το κάνετε αυτό και έρθει αντίστοιχη παραγγελία για τον Γεωργιάδη θα πρέπει να αρθεί και η δική του ασυλία. Αλίμονο αν ακολουθηθεί αυτός ο ολισθηρός δρόμος”.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος κατακεραύνωσε την κυβέρνηση ωστόσο, για λόγους αξιακούς όπως είπε, το κόμμα του δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης και υπερψηφίζει την άρση. «Ζούμε σε συνθήκες γενικευμένης απαξίωσης της πολιτικής ζωής, ευτελισμού του κοινοβουλίου και στην εξεταστική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ολομέλεια», είπε και πρόσθεσε: «ας κρατήσουν το στίγμα και τη σκιά εκείνη στη ΝΔ που επέλεξαν να προασπίσουν και συγκαλύψουν τους υπουργούς τους με το άρθρο 86 του Συντάγματος όταν υπήρχαν δικογραφίες από ελληνική και ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας κρατήσει τη σκιά πάνω της η ΝΔ όχι εμείς οι υπόλοιποι…».

«Καλύπτετε τους πάντες και τα πάντα και περιμένουμε τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και τα νέα στοιχεία για τα σκάνδαλά σας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που σημείωσε πως εμπλεκόμενα πρόσωπα σε σκάνδαλα όπως αυτά της λίστας Λαγκάρντ έχουν υπουργοποιηθεί. «Την ίδια ώρα στην μείζονα υπόθεση στα Τέμπη παρακολουθούμε την ακραία και χυδαία διαρκή παρέμβαση της κυβέρνησης για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη και δυστυχώς παρακολουθούμε επίορκους λειτουργούς από τον ανακριτή της υπόθεσης στην πρόεδρο και εισαγγελέα του ΑΠ, στην ένωση δικαστών που ανερυθρίαστα λειτουργούν ως εξαπτέρυγα κυβέρνησης και όχι ανεξάρτητα. Μεθοδεύετε στημένη δίκη», είπε.

Απάντηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ που μάλλον σε εκδικητικό τόνο ανέφερε: «δεν δικαιούστε να μιλάτε ως ΣΥΡΙΖΑ, όταν σύμφωνα με τις καταγγελίες δικού σας υπουργού, είχατε στήσει παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Θέλω να σας θυμίσω τα δικαιώματα βουλευτών δεν είναι αλά κάρτ».

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κ. Πολάκης κατέθεσε ενόρκως στη δικαιοσύνη. Προφανώς έχει δικαίωμα να το κάνει. Το πρόβλημα είναι οι συνεχείς αναρτήσεις που κάνατε στην υπόθεση εναντίον δικαστών επιτιθέμενος στη δικαιοσύνη. Μην έρχεστε μετά και μας λέτε η ΝΔ σας στέλνει στα δικαστήρια, δική σας επιλογή είναι αυτή» κατέληξε.