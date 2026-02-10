Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή
- «Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
- Πώς τα διαζύγια επηρεάζουν την στεγαστική κρίση – Αποκαλυπτικά στοιχεία
- Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Αντιμέτωπος με μία ακόμα άρση ασυλίας φαίνεται ότι βρίσκεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, καθώς αυτό θα εισηγηθεί η επιτροπή δεοντολογίας στην ολομέλεια της Βουλής.
Η υπόθεση αφορά μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή σε βάρος του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης της ασυλίας Πολάκη τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, «ναι» στην άρση τς ασυλίας του κ. Πολάκη είπαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. «Όχι» είπαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, και «Νίκη», ενώ απουσίαζε εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.
«Είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο», φέρεται να είπε στην Επιτροπή ο κ. Πολάκης.
Η Επιτροπή εξέτασε αίτημα που υποβλήθηκε:
α) Για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-7-2024 αναφοράς και της από 7-8-2024 συμπληρωματικής αναφοράς του Σταματίου Πουλή προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του πλημμελήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα) που φέρεται τελεσθέν στην Αθήνα κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2024 και
β) για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-11-2024 αναφοράς του Σταματίου Πουλή προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του πλημμελήματος της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται τελεσθέν στην Αθήνα το έτος 2024.
- «Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Εργκίν Αταμάν: Ανακοινώσεις από ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για τον θάνατο της μητέρας του (pics)
- Παύλος Ασλανίδης: Εξελέγη πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
- H μητρική της Google δανείζεται με… 100ετές ομόλογο για να χρηματοδοτήσει την ΑΙ
- Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές – Δραματική η κατάσταση
- Αναδάσωση σε Πεντέλη και Παλλήνη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY
- Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
- ICE: Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε υπό κράτηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις