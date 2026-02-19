Στις φλόγες τυλίχτηκαν τρία αγροτικά οχήματα τα ξημερώματα της Πέμπτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, πρώτα ένα στην περιοχή της Χαλάστρας και λίγο αργότερα άλλα δύο σε άλλη περιοχή.

Από τα δύο περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε υπήρξε κίνδυνος για εξάπλωση της φωτιάς

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, σε λιγότερο από δύο ώρες τα τρία αγροτικά οχήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, προκαλώντας συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Την πρώτη κλήση δέχτηκε η Π.Υ. περίπου στη 01:00 για φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτικό όχημα στη Χαλάστρα και άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση, προτού προκληθεί κίνδυνος για παρακείμενα οικήματα και αυτοκίνητα.

Θεσσαλονίκη: Η δεύτερη φωτιά

Μία ώρα αργότερα, σήμανε νέος συναγερμός για φωτιά σε καλαμιές και ξερόχορτα μέσα στον οικισμό Αγία Σοφία, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αγροτικά οχήματα που ήταν σταθμευμένα εκεί.

Στον οικισμό έφτασαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και ξεκίνησαν την κατάσβεση, όταν διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης ότι τα δύο αγροτικά αυτοκίνητα είχαν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν ευτυχώς τραυματισμοί ούτε υπήρξε κίνδυνος για εξάπλωση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες διασφάλισαν άμεσα την περιοχή και απέτρεψαν περαιτέρω ζημιές.