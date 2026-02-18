Στις φλόγες δύο ΙΧ στην Κηφισιά
Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ.
Δύο ΙΧ αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς το απόγευμα στην Κηφισιά.
Όπως φαίνεται και σε βίντεο – ντοκουμένο από το σημείο, στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Αχαρνών, η φωτιά ξέσπασε στο ένα όχημα και επεκτάθηκε και στο άλλο.
Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δύο ΙΧΕ οχήματα, στο δήμο Κηφισιάς Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026
