Στις φλόγες δύο ΙΧ στην Κηφισιά

Δύο ΙΧ αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς το απόγευμα στην Κηφισιά.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο – ντοκουμένο από το σημείο, στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Αχαρνών, η φωτιά ξέσπασε στο ένα όχημα και επεκτάθηκε και στο άλλο.

﻿<br />

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά.