Σε όλη τη χώρα επεκτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής.

Η πιλοτική φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά και εντός του Μαρτίου ξεκινάει η καθολική εφαρμογή, έχοντας βασικό στόχο να διευκολύνει τις μητέρες να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη «voucher»

Για να μπορέσει κάποιο πρόσωπο να χαρακτηριστεί ωφελούμενο και να λάβει voucher, θα πρέπει:

α. Το ετήσιο ατομικό εισόδημά του να μην υπερβαίνει το ποσό των 24.000 € για το προηγούμενο φορολογικό έτος

β. Να είναι εργαζόμενη/ος ή άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΔΥΠΑ (Προσοχή! η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτηση).

γ. Να μην τελεί υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου ή γονικής άδειας ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ/Α/101) ή να μην έχει διακόψει ή αναστείλει την επαγγελματική της δραστηριότητα.

δ. Να έχει ανήλικο τέκνο δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

ε. Η διεύθυνση διαμονής να είναι εντός των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πώς και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή της αίτησης:

– Γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης ntantades.gov.gr. Εκεί υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή και τη συμπλήρωση της αίτησης

– Μπορεί να γίνει το διάστημα κατά το οποίο θα είναι ενεργή η σχετική εφαρμογή, και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η δικαιούχος επιθυμεί να λάβει voucher για περισσότερα του ενός παιδιών της ηλικίας 2 μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για το κάθε παιδί.

Ποιο είναι το ποσό του «voucher» που καλύπτει το πρόγραμμα

Το ποσό του «voucher» ανέρχεται στα:

α) 500 € μηνιαίως, εφόσον το ωφελούμενο πρόσωπο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενη/ος,

ή

β) 300 € μηνιαίως, εφόσον εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είναι εγγεγραμμέν ως άνεργο στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. (η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτηση) ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης voucher για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που το ωφελούμενο πρόσωπο είναι εγγεγραμμέν ως άνεργο στο Μητρώο Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., η διάρκεια χορήγησης του «voucher» δεν μπορεί να υπερβαίνει

τους τρεις (3) μήνες, με δικαίωμα χρήσης «voucher» για άλλους τρείς (3) μήνες σε περίπτωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας.