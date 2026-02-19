Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Την κάθετη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», που ουσιαστικά θα λειτουργεί ως στρατός κατοχής για την επιβολή των αμερικανοισραηλινών σχεδίων στην περιοχή, εκφράζουν φαντάροι που υπηρετούν τη θητεία τους σε μονάδες ανά τη χώρα.

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Παρατίθενται οι επιστολές των στρατευμένων όπως τις δημοσίευσε το 902.gr:

***

Τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στο σχέδιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αποστολή στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή της Γάζας. Μια τέτοια απόφαση συνιστά επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ – Ισραήλ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, εμπλέκοντας έτσι τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνες περιπέτειες και καθιστώντας τον συνένοχο σε εγκλήματα σε βάρος άλλων λαών.

Ο εργαζόμενος λαός δεν πρέπει να πληρώσει με το αίμα του τα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Εδώ και τώρα αγώνας για απεμπλοκή της χώρας μας από τα πολεμικά σχέδια ΝΑΤΟ – ΕΕ. Κανένας Έλληνας στρατιώτης και αξιωματικός εκτός συνόρων. Να επιστρέψει κάθε ελληνική αποστολή εκτός των συνόρων της χώρας μας.

Βίτσας Δημήτριος, ΔΑΝ Ικαρίας

***

Η απόφαση της κυβέρνησης να εμπλακεί με στρατιωτική παρουσία στη Γάζα είναι λαθεμένη και επικίνδυνη.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να παίξει πιο ενεργό ρόλο στην «επόμενη μέρα» στη Γάζα, μετά τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με συμμετοχή δυνάμεων στο πεδίο.

Στόχος είναι η Γάζα να μετατραπεί σε ένα προτεκτοράτο, ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να ετοιμάζονται για ένα μεγάλο φαγοπότι γύρω από τα έργα ανοικοδόμησης.

Σε αυτό το φαγοπότι το ελληνικό κεφάλαιο δε θέλει να μείνει απ’ έξω! Γι’ αυτό στέλνουν την ελληνική «ειρηνευτική δύναμη»! Αυτοί οι σχεδιασμοί είναι απαράδεκτοι και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας, που βιώνει καθημερινά τον «πόλεμο» με την ακρίβεια, τους μισθούς που τελειώνουν 20 του μήνα, τη διαλυμένη Παιδεία και Υγεία.

Το αίτημα για επιστροφή του προσωπικού των Ε.Δ. από το εξωτερικό είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ειδικά σε μια συγκυρία που οι ανταγωνισμοί μεγαλώνουν επικίνδυνα και που η νατοϊκή «σύμμαχος» Τουρκία έχει δεσμεύσει με NAVTEX το μισό Αιγαίο!

Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Ηλίας Φούσκας (ΠΖ) 542 Μ/Κ ΤΕ, Ρόδος

***

Πρόσφατα άρθρο σε γνωστή εφημερίδα αποκάλυψε την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να συμμετάσχει στην «ανοικοδόμηση», όπως την χαρακτηρίζουν, της μαρτυρικής Γάζας μέσω μίας διεθνούς δύναμης των γνωστών υπόπτων ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ.

Οι ίδιοι δηλαδή που μέχρι και σήμερα υποστηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και σφαγιάζουν τον λαό της Παλαιστίνης – ακόμα και μικρά παιδιά – θέλουν να μετατρέψουν τη Γάζα σε Ριβιέρα.

Ο ελληνικός στρατός έχει πολλάκις συμμετάσχει σε τέτοιες «ειρηνευτικές» αποστολές, με πιο πρόσφατη αυτή στη Λιβύη με τραγική κατάληξη.

Η συνοδεία μάλιστα των στοιχείων του Υγειονομικού και Μηχανικού σώματος από το Πεζικό αποκαλύπτει τον πραγματικό ρόλο αυτής της αποστολής: τη δημιουργία κατοχικού στρατού στη Γάζα.

Να μην συμμετάσχει ο ελληνικός στρατός στην κατοχή παλαιστινιακών εδαφών! Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου! Αποδέσμευση από τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Κανένας αξιωματικός ή φαντάρος έξω από τα σύνορα! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ!

ΣΤΡ (ΥΓ) Σταύρακας Ευάγγελος 216 ΚΙΧΝΕ, Αλεξανδρούπολη

***

Ως νέος στρατευμένος καταδικάζω τους σχεδιασμούς της ελληνικής κυβέρνησης για συγκρότηση κατοχικού στρατού με προορισμό τη μαρτυρική Γάζα, γη ποτισμένη με το αίμα του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης! Οι Έλληνες φαντάροι ορκιστήκαμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας κατά τη διάρκεια της θητείας μας και όχι τα αιματοβαμμένα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για λογαριασμό ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ισραήλ!

Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση της ΝΔ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιδιώξεις της εγχώριας αστικής τάξης, η οποία συμμετέχοντας στα κατάπτυστα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ διεκδικεί μερίδιο από τη λεία της «ανοικοδόμησης» και της «αξιοποίησης» της ματωμένης γης της Παλαιστίνης.

Την ίδια ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πολλαπλασιάζονται σε όλον τον κόσμο στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης μπλέκει τον ελληνικό λαό σε νέες επικίνδυνες περιπέτειες, τον καθιστά συνένοχο σε βάρος άλλων λαών και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των στρατευμένων και συνολικά των ενόπλων δυνάμεων.

Να σταματήσει τώρα η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ! Καμία εμπλοκή στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ! Κανένας Έλληνας στρατιώτης εκτός συνόρων! Με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά!

ΣΜΤΗΣ ΜΕΤΕ Σπυρόπουλος Θανάσης 130 ΣΜ, Λήμνος

***

Υπηρετώντας τη στρατιωτική μου θητεία έχω ορκιστεί όπως και οι συνάδελφοί μου να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της χώρας μας. Ούτε εμείς οι φαντάροι, ούτε οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί έχουμε δουλειά έξω από τα σύνορα σε βάρος άλλων λαών. Δεν έχουμε καμία δουλειά να στηρίζουμε τους φονιάδες των λαών, όπως είναι το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ που με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ διαπράττει γενοκτονία στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

Η χώρα μας έχει ήδη γεμίσει από άκρη σε άκρη με αμερικανονατοϊκές βάσεις. Αυτές οι βάσεις πρέπει να κλείσουν και να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους νατοϊκούς φονιάδες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποστολή Ελλήνων στρατιωτικών στο Ισραήλ μας κάνει συνενόχους στο έγκλημα κατά του λαού της Παλαιστίνης για όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων και παράλληλα κάνει τη χώρα στόχο αντιποίνων και βάζει σε κίνδυνο τη ζωή στρατιωτικών που στέλνονται εκτός συνόρων.

Να σταματήσει η αποστολή στρατιωτικής δύναμης από τη χώρα στη Γάζα.

Το φωνάζουμε δυνατά και στους δρόμους και μέσα στα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της θητείας μας.

Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Λευτεριά στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

ΣΤΡ (ΠΖ) Σγάρας Χρήστος 296 Μ/Κ ΤΕ, Μόρια Μυτιλήνης

***

Με βαθιά ανησυχία και αγανάκτηση παρακολουθούμε τα σενάρια περί αποστολής ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Μια τέτοια απόφαση δεν υπηρετεί την άμυνα της Ελλάδας ούτε τα συμφέροντα του λαού της, αλλά εντάσσεται στους ευρύτερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ στην περιοχή.

Οι φαντάροι έχουμε υποχρέωση να προασπιζόμαστε την εθνική κυριαρχία και τα σύνορα της χώρας μας – όχι να συμμετέχουμε σε αποστολές που μας εμπλέκουν σε συγκρούσεις εκτός συνόρων και μας καθιστούν μέρος μιας αιματηρής αντιπαράθεσης με βαρύ ανθρωπιστικό κόστος.

Η εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη ζωή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καλούμε να σταματήσει κάθε σκέψη αποστολής δύναμης και να επιστρέψουν άμεσα όλα τα στελέχη και τα μέσα που επιχειρούν εκτός συνόρων.

Δεκανέας (ΠΖ) Ευάγγελος Αθανάσιος Πρέντζας 79 ΑΔΤΕ, Ικαρία

***

Με οργή και αγανάκτηση διαβάζω για τους τελευταίους σχεδιασμούς της κυβέρνησης να στείλει στρατιωτική δύναμη στη πολύπαθη Γάζα. Να μην τολμήσουν να στείλουν Έλληνες στρατιωτικούς πλάι στους νατοϊκούς και στους Ισραηλινούς μακελάρηδες και γενοκτόνους, αυτούς που αποτελούν την αιχμή του δόρατος του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αιματοκυλούν τους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Ο ελληνικός λαός έχει δηλώσει ξεκάθαρα και πολλάκις την αμέριστη συμπαράστασή του στον μαρτυρικό παλαιστινιακό λαό που ηρωικά παλεύει στις πιο αντίξοες συνθήκες για τη λευτεριά του.

Αυτό που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση με την αποστολή κατοχικών δυνάμεων έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον ίδιο τον ελληνικό λαό που έχει αποκηρύξει κάθε είδους συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Επίσης τέτοιου είδους ιμπεριαλιστικά εγχειρήματα σέρνουν τον ελληνικό λαό σε πιο επικίνδυνες περιπέτειες και βαθαίνουν την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά «παιχνίδια» που ουδεμία σχέση έχουν με την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και την ευημερία του λαού.

Αντιθέτως, αυτοί οι σχεδιασμοί ως μόνο στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της ντόπιας και ξένης αστικής τάξης, των κεφαλαιοκρατών που μπροστά στα κέρδη τους είναι πρόθυμοι και διατεθειμένοι να αιματοκυλίσουν ολόκληρους λαούς και να επιτεθούν με πρωτοφανή τρόπο στα εργασιακά δικαιώματα του λαού, που βλέπει τη ζωή του και το βιοτικό του επίπεδο να χειροτερεύει από μέρα σε μέρα.

Ως στρατιώτης που υπηρετεί τη πατρίδα του καταδικάζω ευθέως τέτοιου είδους απόπειρες και δηλώνω ευθέως και αμέριστα την υποστήριξή μου στον λαό της Παλαιστίνης και τον ηρωικό αγώνα που δίνει.

ΣΤΡ (ΠΖ) Λύκος Κωνσταντίνος 290 Μ/Κ ΤΠ, Λιβαδοχώρι Λήμνου

***

Αποτελεί τεράστια πρόκληση μετά τις δεκάδες χιλιάδες δολοφονημένους Παλαιστίνιους, στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα, από το μακελειό του Ισραήλ τόσο στη Γάζα όσο και στην περιοχή της Δυτικής Όχθης να αποστέλλεται ελληνικός στρατός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ.

Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων οφείλουν να προστατεύουν τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και τίποτα παραπάνω. Καμία δουλειά δεν έχουν να παίζουν -στην πράξη- ρόλο στρατού κατοχής στη Μέση Ανατολή που καίει το πολεμικό καμίνι.

Η πραγματική «δύναμη αποσταθεροποίησης» για τους λαούς της περιοχής είναι τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ που έχουν βάλει στο μάτι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τη γεωστρατηγική θέση των χωρών της Μ. Ανατολής. Καμία δουλειά δεν έχει ο λαός μας να μπλέκεται σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, πολύ περισσότερο με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ.

Αντίθετα, τούτος ο λαός δεν «τα πάει καλά» με τους στρατούς κατοχής. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε με ρίγη τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή από τις ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις. Ανατριχιάσαμε, γιατί ήρθαμε σε επαφή με το μεγαλείο του να θυσιάζεις αγέρωχος και τη ζωή σου, στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας και την προκοπή του λαού.

Η αυτονόητη θέση του ελληνικού λαού και των φαντάρων σήμερα είναι να στέκονται στο πλευρό των λαών που αγωνίζονται για το δίκιο τους και τη λευτεριά τους και όχι να «βάζει πλάτη» στη σφαγή τους.

Ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να στραφούμε ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης!

Αντίθετα, και οι φαντάροι πρέπει να παλέψουν να αποδεσμευτεί η χώρα μας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα.

Να γυρίσουν πίσω όλοι οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες που έχουν σταλεί σε αποστολές εκτός συνόρων.

ΣΤΡ (ΠΖ) Υφαντής Γεώργιος 640 Μ/Κ ΤΠ, Σουφλί Έβρου

***

Οι νέοι στρατευμένοι καταδικάζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει κατοχική δύναμη στη Γάζα. Η κυβέρνηση συνεχίζει τους σχεδιασμούς της σε βάρος του παλαιστινιακού λαού που σφαγιάζεται για τα συμφέροντα των πλουσίων.

Η κυβέρνηση επιβαρύνει οικονομικά και τον ελληνικό λαό όπου τον χρεώνει έξοδα για φρεγάτες και τώρα για στρατό σε μια ξένη χώρα όπου καμία σχέση δεν έχει με την προστασία των συνόρων της χώρας.

Οι νέοι στρατευμένοι μαζί με τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς μας δώσαμε όρκο να προστατέψουμε τα σύνορα της πατρίδας μας και όχι να αιματοκυλίζουμε λαούς εκτός συνόρων για τα συμφέροντα των λίγων.

Καμία εμπλοκή της χώρας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Κανένας στρατιώτης εκτός συνόρων. Να κλείσουν όλες οι νατοϊκές βάσεις του θανάτου. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

ΣΤΡ (ΠΖ) Στάμος Αναστάσιος 516 ΜΚ ΤΠ, Λαγός Έβρου

***

Ως φαντάρος που υπηρετώ τη θητεία μου, θέλω να καταδικάσω την απαράδεκτη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα. Τέτοιες ενέργειες εμπλέκουν τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνες περιπέτειες και τον καθιστούν συνένοχο σε εγκλήματα σε βάρος άλλων λαών.

Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων δεν πρέπει να γίνουν μέρος της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του ηρωικού παλαιστινιακού λαού.

Κανένας Έλληνας στρατιώτης και αξιωματικός εκτός συνόρων. Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα.

Η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει άμεσα την ομόφωνη απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

ΣΤΡ (ΤΘ) Κυρίτσης Ηλίας 16 ΕΜΑ, Λαγός Έβρου

***

Καταδικάζω και εγώ με τη σειρά μου τα απαράδεκτα σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα!

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες της συνεχούς συμμετοχής και υποστήριξης των ελληνικών κυβερνήσεων στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αυτό όμως ξεπερνάει κάθε προηγούμενο! Οι σχεδιασμοί αυτοί τόσα χρόνια αιματοκυλούν τον παλαιστινιακό λαό και τον περνάνε από τόσες και τόσες δοκιμασίες! Την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός έχει βροντοφωνάξει με κάθε τρόπο «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», έχει εκφράσει με μαζικές διαδηλώσεις την αλληλεγγύη του στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό.

Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και οι Έλληνες στρατιώτες δεν έχουν καμία δουλειά έξω από τα σύνορα!

Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτούς τους σχεδιασμούς, δεν έχει καμία δικαιοδοσία, θα βρει τον ελληνικό λαό για ακόμα μια φορά απέναντί της.

ΣΤΡ (ΜΧ) Κατσίμπρας Παναγιώτης 30 ΛΜΧ, Λαγός Έβρου

***

Είναι τουλάχιστον αποκρουστικές και μας προκαλούν οργή οι τελευταίες ειδήσεις, που αποκαλύπτουν τα άθλια σχέδια της κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ και των λοιπών «πρόθυμων» για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, υποτίθεται για την «σταθεροποίηση» της κατάστασης στην περιοχή της Γάζας.

Η απόφαση αυτή εμπλέκει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, τη μετατρέπει σε θύτη άλλων λαών και ταυτόχρονα στόχο αντίπαλων στρατοπέδων.

Με πρόφαση την «σταθεροποίηση», την «ειρήνη» και την ανοικοδόμηση της Γάζας, πέφτουν σαν τα κοράκια πάνω από τον αιματοβαμμένο αυτό τόπο, για να κερδίσουν μεγαλύτερο κομμάτι από τη λεία! Και σαν να μην έφταναν αυτά, το κάνουν σε συνεργασία με τους σφαγείς του πολύπαθου παλαιστινιακού λαού, το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ!

Τέτοιες αποφάσεις και πρακτικές βρίσκουν όλο τον ελληνικό λαό απέναντι και πρέπει να σταματήσουν. Καμία συμμετοχή στα νοσηρά σχέδια ελέγχου της Γάζας και εκδίωξης του παλαιστινιακού λαού.

Καμία αποστολή αξιωματικών, υπαξιωματικών και φαντάρων εκτός της πατρίδας την οποία ορκιστήκαμε να φυλάμε.

Να επιστρέψουν πίσω όλες οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Καμιά συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ.

Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα. Αποδέσμευση τώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

ΣΤΡ Κατσάνος Κωνσταντίνος Ρίζια Έβρου