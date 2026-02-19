Η παλαιστινιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση στη Γάζα, άρχισε σήμερα να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση μιας αστυνομικής δύναμης στον θύλακα, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Public Announcement

Build #Gaza’s Future; Serve with Responsibility The #NCAG is recruiting qualified candidates for a professional, accountable, transparent, and merit-based transitional police force in Gaza. Despite decades of war, destruction, and suffering, Gaza is home to… — اللجنة الوطنية لإدارة غزة (@NCAG) February 19, 2026

Ο υπερσύνδεσμος που συνόδευε την ανακοίνωση οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18-35 ετών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Μλαντένοφ: 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στην αστυνομία στη Γάζα

Σύμφωνα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στην αστυνομία.

Ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει διοριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, είπε στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό του είναι να εκπαιδευτούν περίπου 12.000 αστυνομικοί.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση.

Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν της μισής Λωρίδας, μετά την συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κάποια από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ προκειμένου να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιό τους στον θύλακα.

Το σχέδιο των 20 σημείων, που έχει περάσει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του, απαιτεί την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στην NCAG, κάτι που σημαίνει ότι θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή της η NCAG αναφέρει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν στη μελλοντική αστυνομία θα περιλαμβάνονται και μέλη της σημερινής αστυνομικής δύναμης.

Η NCAG και η Χαμάς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο επί του θέματος.

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι η οργάνωση είναι προετοιμασμένη να παραδώσει αμέσως τη διακυβέρνηση στη 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, τον Άλι Σάαθ.

Στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ο Αλί Σάαθ

Ο επικεφαλής της προσωρινής διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, ο Παλαιστίνιος Άλι Σάαθ, έφθασε σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου ειρήνης» του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Ο Άλι Σάαθ συμμετέχει σε αυτή τη συνεδρίαση «μετά την πρόσκληση που έλαβε χθες», δήλωσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας (NCAG), την οποία διευθύνει.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης, ο οποίος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής Οικονομικών, «αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία παρουσιάζοντας το γενικό πλαίσιο του σχεδίου του για τις εκατό πρώτες ημέρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη NCAG.