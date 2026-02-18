Φρικτός θάνατος στην Ινδονησία – Κροκόδειλος κατασπάραξε γυναίκα ενώ έψαχνε για μύδια

Τραγικό θάνατο από τα σαγόνια ενός κροκόδειλου βρήκε μια γυναίκα στην Ινδονησία.

Η 35χρονη είχε πάει με μια φίλη της στον ποταμό Λουάν Μπόγια την περασμένη Κυριακή προκειμένου να ψάξουν για μύδια.

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στην Ινδονησία, όταν ένας τεράστιος κροκόδειλος αναδύθηκε με το άψυχο σώμα μιας γυναίκας στα σαγόνια του

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 35χρονη προχώρησε μόνη της πιο βαθιά στα νερά ενώ η φίλη της είχε παραμείνει στην όχθη. Λίγα λεπτά αργότερα, η 35χρονη εξαφανίστηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Ο σύζυγός της έσπευσε στο σημείο μόλις ενημερώθηκε και συμμετείχε στις έρευνες, όμως για ώρες δεν υπήρχε κανένα ίχνος της. Στην περιοχή συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετείχαν αστυνομικοί και μέλη τοπικής στρατιωτικής μονάδας.

Κάποια στιγμή στην επιφάνεια του νερού εμφανίστηκε ο κροκόδειλος κρατώντας στα σαγόνια του τη σορό της 35χρονης, ο οποίος παρά τις προσπάθειες των συγχωριανών της δεν άφηνε τη γυναίκα.

Τελικά ένας από τους κατοίκους πυροβόλησε στο κεφάλι τον κροκόδειλο, που αντέδρασε σπασμωδικά, στριφογύρισε στο νερό και εξαφανίστηκε μέσα στα θολά, καφέ νερά του ποταμού, χτυπώντας δυνατά την ουρά του.

Τελικά, το σώμα της 35χρονης απεγκλωβίστηκε από τα σαγόνια του ερπετού. Διασώστες τη μετέφεραν στην όχθη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η σορός παραδόθηκε στην οικογένειά της για την ταφή.