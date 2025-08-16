Ινδονησία: Κροκόδειλος άρπαξε 53χρονο σε ποτάμι ενώ κολυμπούσε [βίντεο]
Τραγικό θάνατο βρήκε 53χρονος στην Ινδονησία, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του. Κολυμπούσε σε ποτάμι όταν τον άρπαξε κροκόδειλος.
Ένας 53χρονος βρήκε τραγικό θάνατο ενώ κολυμπούσε στον ποταμό Μπουλέτε, στο Νότιο Σουλαουέζι στην Ινδονησία. Κροκόδειλος τον άρπαξε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.
Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχή στο ποτάμι αυτό κολυμπούν και πλένουν ρούχα εδώ και πολλά χρόνια και ποτέ πριν δεν είχαν δει κροκόδειλο. Ωστόσο, τα περιστατικά με κροκόδειλους να επιτίθενται σε ανθρώπους στην Ινδονησία είναι συχνά.
Τον τράβηξε μέσα στο νερό
Ο 53χρονος Αριφουντίν έκανε μπάνιο με συγγενείς του, όταν ο κροκόδειλος τον δάγκωσε αρχικά στο πόδι και στη συνέχεια τον τράβηξε μέσα στο νερό. Παρά τις προσπάθειες των συγγενών του και άλλων ανθρώπων να τον βοηθήσουν, δεν τα κατάφεραν. Ο άνδρας χάθηκε μέσα στο νερό.
Ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να ανακτήσουν το σώμα του άνδρα. Τελικά, χρειάστηκε να στήσουν παγίδα στο ερπετό, ώστε να πάρουν τα λείψανα του άνδρα και να τα παραδώσουν στην οικογένειά του.
Η Ινδονησία φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων και επιθετικών κροκοδείλων που ζουν στις εκβολές ποταμών και ευδοκιμούν στο τροπικό κλίμα της χώρας.
Επιθέσεις στην Ινδονησία από κροκόδειλους
Σύμφωνα με ειδικούς, η υπεραλίευση και η καταστροφή των παράκτιων οικοτόπων για καλλιέργεια έχουν αναγκάσει τα ζώα αυτά να κατευθυνθούν πιο βαθιά στην ενδοχώρα ώστε να μπορέσουν να αναζητήσουν τροφή.
Ακόμη μια αιτία που οι άνθρωποι δέχονται πιο συχνά επιθέσεις από κροκόδειλους είναι η εξόρυξη κασσίτερου. Η άνθρωποι έχουν κινηθεί πιο κοντά στην περιοχή των κροκόδειλων, αυξάνοντας την πιθανότητα συναντήσεων.
Επιπλέον, πολλές αγροτικές κοινότητες βασίζονται στο νερό για την επιβίωσή τους, καθώς ψαρεύουν εκεί ή και κολυμπούν.
Τον Ιούλιο, στην Ινδονησία, ένας μαθητής, επίσης, που πήγαινε για ψάρεμα, δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο, αλλά και ένας ηλικιωμένος άνδρας.
