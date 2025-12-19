Ινδονησία: Φρικτός θάνατος για 10χρονο – Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του
Μία αδιανόητη τραγωδία συνέβη στην Ινδονησία, όταν ένα αγόρι, κολυμπούσε με τους φίλους του και τον άρπαξε κροκόδειλος.
Τραγικό θάνατο βρήκε ένα αγόρι 10 ετών στην Ινδονησία όταν το άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του.
Η τραγωδία σημειώθηκε στον ποταμό Ινγκόι στη βόρεια Ινδονησία το απόγευμα της Τρίτης με τοπικά μέσα να μεταφέρουν ότι ο κροκόδειλος άρπαξε από το κορμί τον μικρό Αφάν που φώναζε για βοήθεια.
Τους κατοίκους ειδοποίησαν τα δύο αγόρια που κολυμπούσαν με τον Αφάν και κατάφεραν να γλιτώσουν από τον κροκόδειλο.
Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν, μάλιστα, εικόνες του κροκόδειλου να έχει αναδυθεί από το νερό κρατώντας το άψυχο σώμα του 10χρονου.
Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι η περιοχή ήταν γνωστή για την παρουσία κροκοδείλων και είχε υπάρξει σχετική προειδοποίηση προς τους κατοίκους.
