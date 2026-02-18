Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Οριστικά κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί την Κυριακή (22/2, 16:00) στο Παγκρήτιο το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να πετύχουν την αναστολή της ποινής, όμως το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τη σχετική αίτηση, κάτι που σημαίνει ότι η ποινή θα εφαρμοστεί στο ματς με τoυς «πράσινους».

Υπενθυμίζεται πως ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε για αντικείμενα που πέταξαν οι οπαδοί του στο γήπεδο της Λιβαδειάς πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στην τοπική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως επειδή πρόκειται για διοικητικό δικαστήριο, δεν ανακοινώθηκε το σκεπτικό της απόφασης παρά μόνη η τελική απόφαση.