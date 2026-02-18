Νέα Αριστερά: Μοίρασαν δισεκατομμύρια σε κολλητούς και εμπόρους όπλων – Ο λογαριασμός στους εργαζόμενους

«Ακρίβεια και περικοπές δισεκατομμυρίων: η κυβέρνηση αποδρά μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η χώρα δεν χρειάζεται θεσμικούς αντιπερισπασμούς. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

«Τα σημερινά δεδομένα είναι αμείλικτα. η ακρίβεια ‘τρώει’ την κατανάλωση. Η αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο κινείται χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, τα νοικοκυριά εξαντλούν τα εισοδήματά τους και η αγορά στενάζει. Η πραγματική αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται, η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους να φρενάρει», προσθέτει.

Περικοπές σε έξι κρίσιμα υπουργεία καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

«Την ίδια στιγμή αποκαλύπτονται περικοπές 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2029 σε έξι κρίσιμα υπουργεία: Παιδεία, Αγροτική Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Τουρισμό, Περιβάλλον και Ενέργεια. Δηλαδή περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στην παραγωγική βάση και στη δημόσια υποδομή της χώρας. Την ίδια ώρα η χώρα μας έχει αποδυθεί σε μια άνευ προηγουμένου εξοπλιστική κούρσα, κάνοντας μπίζνες με το γενοκτονικο καθεστώς Νετανιάχου και υπό τα χειροκροτήματα που κοινωνιοπαθούς προέδρου Τραμπ.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ακρίβεια για την κοινωνία και λιτότητα διαρκείας στη δημόσια πολιτική», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Κι όμως, αντί ο πρωθυπουργός να δώσει απαντήσεις για τη συμπίεση των εισοδημάτων και για τις νέες περικοπές, επιλέγει να μετατοπίσει τη συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική απόδραση. Όταν η κοινωνία ζητά λύσεις για το παρόν, η κυβέρνηση ανοίγει θεσμική ατζέντα για να αποφύγει την ουσία.

Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το Σύνταγμά της. Το πρόβλημα είναι μια κυβέρνηση που διευρύνει τις ανισότητες, αποδυναμώνει το κοινωνικό κράτος και μεταφέρει διαρκώς τα βάρη στους πολλούς. Το διάστημα 2019-24, εισέρρευσαν στη χώρα, λογω πανδημίας, δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοίρασε στους φίλους της έναντι υπηρεσιών τύπου Σκόιλ Ελικίκου. Φάγανε δισ και τώρα στέλνουν το λογαριασμό στους εργαζόμενους

Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί αξιοπιστία και κοινωνική εμπιστοσύνη – στοιχεία που η κυβέρνηση έχει απωλέσει. Πριν μιλήσει για αλλαγές στο Σύνταγμα, οφείλει να απαντήσει για την ακρίβεια, για τις περικοπές δισεκατομμυρίων και για τη συρρίκνωση των δημόσιων πολιτικών.

Η χώρα δεν χρειάζεται θεσμικούς αντιπερισπασμούς. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή», καταλήγει η Νέα Αριστερά.