Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Νέα Αριστερά: Μοίρασαν δισεκατομμύρια σε κολλητούς και εμπόρους όπλων – Ο λογαριασμός στους εργαζόμενους
Επικαιρότητα 18 Φεβρουαρίου 2026, 23:44

Νέα Αριστερά: Μοίρασαν δισεκατομμύρια σε κολλητούς και εμπόρους όπλων – Ο λογαριασμός στους εργαζόμενους

Περικοπές σε έξι κρίσιμα υπουργεία καταγγέλλει η Νέα Αριστερά 

Σύνταξη
«Ακρίβεια και περικοπές δισεκατομμυρίων: η κυβέρνηση αποδρά μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η χώρα δεν χρειάζεται θεσμικούς αντιπερισπασμούς. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

«Τα σημερινά δεδομένα είναι αμείλικτα. η ακρίβεια ‘τρώει’ την κατανάλωση. Η αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο κινείται χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, τα νοικοκυριά εξαντλούν τα εισοδήματά τους και η αγορά στενάζει. Η πραγματική αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται, η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους να φρενάρει», προσθέτει.

Περικοπές σε έξι κρίσιμα υπουργεία καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

«Την ίδια στιγμή αποκαλύπτονται περικοπές 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2029 σε έξι κρίσιμα υπουργεία: Παιδεία, Αγροτική Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Τουρισμό, Περιβάλλον και Ενέργεια. Δηλαδή περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στην παραγωγική βάση και στη δημόσια υποδομή της χώρας. Την ίδια ώρα η χώρα μας έχει αποδυθεί σε μια άνευ προηγουμένου εξοπλιστική κούρσα, κάνοντας μπίζνες με το γενοκτονικο καθεστώς Νετανιάχου και υπό τα χειροκροτήματα που κοινωνιοπαθούς προέδρου Τραμπ.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ακρίβεια για την κοινωνία και λιτότητα διαρκείας στη δημόσια πολιτική», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Κι όμως, αντί ο πρωθυπουργός να δώσει απαντήσεις για τη συμπίεση των εισοδημάτων και για τις νέες περικοπές, επιλέγει να μετατοπίσει τη συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική απόδραση. Όταν η κοινωνία ζητά λύσεις για το παρόν, η κυβέρνηση ανοίγει θεσμική ατζέντα για να αποφύγει την ουσία.

Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το Σύνταγμά της. Το πρόβλημα είναι μια κυβέρνηση που διευρύνει τις ανισότητες, αποδυναμώνει το κοινωνικό κράτος και μεταφέρει διαρκώς τα βάρη στους πολλούς. Το διάστημα 2019-24, εισέρρευσαν στη χώρα, λογω πανδημίας, δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοίρασε στους φίλους της έναντι υπηρεσιών τύπου Σκόιλ Ελικίκου. Φάγανε δισ και τώρα στέλνουν το λογαριασμό στους εργαζόμενους

Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί αξιοπιστία και κοινωνική εμπιστοσύνη – στοιχεία που η κυβέρνηση έχει απωλέσει. Πριν μιλήσει για αλλαγές στο Σύνταγμα, οφείλει να απαντήσει για την ακρίβεια, για τις περικοπές δισεκατομμυρίων και για τη συρρίκνωση των δημόσιων πολιτικών.

Η χώρα δεν χρειάζεται θεσμικούς αντιπερισπασμούς. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή», καταλήγει η Νέα Αριστερά.

World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
Μπάσκετ 18.02.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άρσεναλ για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.02.26

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Champions League 18.02.26

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
