Η Νέα Αριστερά κατέθεσε τροπολογία με θέμα την «Τροποποίηση διάταξης για τον επαναδιορισμό του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος», έτσι ώστε να βάλει φρένο στην επανατοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα στην ηγεσία της ΤτΕ.

«Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές δύνανται να επαναδιορισθούν για μία φορά μόνο»

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τροπολογία κατατέθηκε: «Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών – Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων – Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού – Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις – Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Η αιτιολογική έκθεση

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ρητός περιορισμός στη δυνατότητα επαναδιορισμού του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη λήξη της 6ετούς θητείας από τον αρχικό διορισμό τους και προβλέπεται ότι αυτοί δεν μπορούν να επαναδιοριστούν πέραν της μίας φοράς.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας, περιορίζοντας το ενδεχόμενο υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών στη σταθερότητα και την αντικειμενικότητα της νομισματικής αρχής.

Παράλληλα, η ρύθμιση δεν θίγει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του Διοικητή και των Υποδιοικητών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Αντιθέτως, διασφαλίζει ότι η άσκηση των καθηκόντων τους πραγματοποιείται χωρίς την προσδοκία πολυετούς ή απεριόριστης θητείας στοιχείο που ενισχύει την αμεροληψία και τη θεσμική ουδετερότητα.

Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με διεθνείς πρακτικές καλής διακυβέρνησης σε κεντρικές τράπεζες, όπου προβλέπονται σαφή όρια θητειών για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, και συμβάλλει στη θεσμική ανανέωση και στη διαρκή προσαρμογή της διοίκησης στις εξελισσόμενες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο …

Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 29 του ν. 3424/1927 (Α΄298), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν.δ. 4022/1959 και του ν. 2609/1998 (Α΄101) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές δύνανται να επαναδιορισθούν για μία φορά μόνο».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Την τροπολογία προτείνουν οι βουλευτές: