Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Με μία δηκτική ανάρτηση, ο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζει την επιλογή από τον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, να δώσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας», επιλογή που σχολιάστηκε με πολύ σκληρή γλώσσα και από τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σακελλαρίδης «γνωρίζει ότι εκτίθεται και γελοιοποιείται -και ως πρόσωπο και ως θεσμός- δίνοντας συνέντευξη στην Ομάδα ‘Αλήθειας’, αλλά για κάποιο λόγο θεωρεί ότι το οριακό όφελος είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος, όπως μας δίδασκε κάποτε στο Πανεπιστήμιο».

Βάζοντας τη λέξη «ανεξάρτητος» σε εισαγωγικά, ο κ. Σακελλαρίδης γίνεται ακόμη πιο σαφής: «Είναι γνωστό, από την πρώτη του μέρα στη διοίκηση της ΤτΕ, ότι δεν είναι ανεξάρτητος. Σήμερα μας λέει κατάμουτρα – με τον τρόπο του και τους συμβολισμούς που επιλέγει – ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματός του».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σακελλαρίδης επισημαίνει αρχικά πως «ο Γιάννης Στουρνάρας, ως διοικητής της ΤτΕ, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης να δώσει συνέντευξη σε όποιο μέσο θέλει και όποτε θέλει. Αν θέλει να δώσει συνέντευξη επειδή έχει κάτι να πει, δεν υπάρχει περίπτωση να του το αρνηθεί ούτε κανάλι, ούτε εφημερίδα, ούτε ιστοσελίδα».

«Παρόλα αυτά», υπογραμμίζει, «επιλέγει να δώσει συνέντευξη στον πιο ρυπαρό, πιο τοξικό και πιο προπαγανδιστικό μηχανισμό του συστήματος Μητσοτάκη, την Ομάδα ‘Αλήθειας’», προσθέτοντας ότι πρόκειται για το «’μέσο’ που έχει πρωταγωνιστήσει στις συκοφαντίες, τη δολοφονία χαρακτήρων και στην διάχυση του πιο τοξικού και ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ‘μέσο’, για την χρηματοδότηση του οποίου τόσα έχουν αποκαλυφθεί – από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ – μέσω της Blue Skies, (θυγατρικής της V+O), και τις μεγάλες αμοιβές της τελευταίας από δημόσιους φορείς και εθνικούς εργολάβους».

«Τη συνέντευξη αυτή δεν θα την θυμόμαστε για όσα είπε ο Διοικητής της ΤτΕ, αλλά για το πού επέλεξε να τα πει», σημειώνει ο κ. Σακελλαρίδης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η επιλογή έγινε για να υποβάλει τα σέβη του ο ‘ανεξάρτητος’ Γ. Στουρνάρας στο σύστημα Μητσοτάκη, αλλά και στα παρακλάδια του».

