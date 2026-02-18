Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία για το πλήθος παραβάσεων που εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) εξαπολύει η Νέα Αριστερά.

«Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν παρακάμψεις διαδικασιών, εγκρίσεις χωρίς δικαιολογητικά και φάκελοι που κρατούνταν εκτός θεσμικού πλαισίου», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ που διακηρύττει ότι «πολεμάει το βαθύ κράτος» είναι η ίδια που το δημιούργησε, το συντηρεί και τρέφεται από αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία».

«Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις»

Σύμφωνα με την ίδια, «όταν 372 φάκελοι εμφανίζουν πλήθος παραβάσεων και η υπόθεση φτάνει στην Εισαγγελία, δεν μπορούμε να μιλάμε για απλά λάθη. Αν χάθηκαν 1,8 εκατ. ευρώ, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει: στη διοίκηση και στην πολιτική ηγεσία και όχι στους αδύναμους».

Τέλος, η Πατησίων επισημαίνει πως «η Νέα Αριστερά είναι ξεκάθαρη: Όταν τα σκάνδαλα επαναλαμβάνονται, η ευθύνη είναι πολιτική. Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προχώρησε με τη σειρά του στην αναστολή κομματικής ιδιότητας προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ, όπου ήταν μέλος του και εμπλέκεται στην υπόθεση.