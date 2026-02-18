«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο στο MEGA
Η Ελβίρα υπόσχεται να βοηθήσει τη Ντίνα που δηλώνει ερωτευμένη με τον Φίλιππο.
Ο Χάρι αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό της Raptor στο προτελευταίο επεισόδιο της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.
Ο Παντελής μοιάζει έτοιμος να πουλήσει στον βρετανικό κολοσσό, την ώρα που ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής ξεσκεπάζουν ένα κύκλωμα απατεώνων που παριστάνουν τους δυσαρεστημένους τουρίστες.
Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε του «HOTΕΛ ΕΛVIRA», όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να προστατέψουν το νησί από μια μεγάλη απειλή!
Τι θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 27 – «Άλλα θέλω κι άλλα κάνω» (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026)
Η Ντίνα αποκαλύπτει στην Ελβίρα ότι έχει ερωτευτεί τον Φίλιππο γιατί είναι φυσικό ταλέντο στο κρεβάτι, και εκείνη υπόσχεται να βοηθήσει. Η Νούλη βλέπει την αφηρημάδα του Φίλιππου και τον παρακολουθεί παντού νομίζοντας ότι έχει μπλέξει με ένα επικίνδυνο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας.
Ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής ξεσκεπάζουν κύκλωμα επιτήδειων που κάνουν τους δυσαρεστημένους πελάτες και απειλούν πως θα κάνουν καταγγελίες στο ΣΔΟΕ.
Την ώρα που ο Παντελής οραματίζεται τι θα κάνει αφού πουλήσει στη Raptor, ο Χάρι ανακαλύπτει ότι η βρετανική εταιρεία δεν θέλει την περιοχή για να κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά ανεμογεννήτριες.
Γκεστ επεισοδίου: Δήμητρα Σταματίου, Γιώργος Ηλιόπουλος, Michael Edwards
Πρωταγωνιστούν
Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
