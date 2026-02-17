Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη απεβίωσε την Κυριακή, σε ηλικία 92 ετών. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής. Εξελέγη στο αξίωμα τον Μάρτιο του 2004.