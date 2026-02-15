Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Την θλίψη του για τον θάνατο της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας πρόεδρου της Βουλής, εξέφρασε με ανακοινώσεις τους ο πολιτικός κόσμος.

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη περνά στην Ιστορία έχοντας ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Όπως υπογραμμίζει «η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά».

«Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη προκαλεί θλίψη και περισυλλογή όχι μόνο στους οικείους και τους φίλους της, όχι μόνο σε όσους είχαμε την τιμή να τη γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε ή απλώς να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της κατά τη μακρά και πυκνή διαδρομή της στην πολιτική και τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και σε όλους τους πολίτες που εκτίμησαν την προσωπικότητα και την προσφορά της», σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Όπως τονίζει ο ΠτΔ, «με ήθος και σεβασμό προς όλους, με τη χαρακτηριστική της λιτότητα ύφους, την παρρησία και την τόλμη στον λόγο καθώς και τη μόρφωση, την καλλιέργεια και την ευγένεια στους τρόπους κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων».

«Η παρουσία της στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επισημαίνοντας ότι αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτικό και φωτεινό, ένα αποτύπωμα ήθους, θεσμικής προσήλωσης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Αννας Ψαρούδα εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε ήταν μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε η δικής της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών.

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα… pic.twitter.com/LIqoPeUNHc — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) February 15, 2026

Στο συλλυπητήριο μήνυμα του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Εφυγε από τη ζωή η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην βουλεύτρια της ΝΔ επί σειρά ετών και πρώην υπουργός, η οποία έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε επίσης η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τους οικείους της και στην πολιτική της οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρει ότι η συμβολή της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη στην αναθεώρηση του 2001 ήταν υψηλούς επιπέδου πως και όλη η μέριμνά της για τον σεβασμό του κράτους δικαίου στο ουσιαστικό και το δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

«Ενεγράφη στην κοινοβουλευτική Ιστορία ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκφράζοντας τα συλλυπητήρια τους στους οικείους τους αλλά και τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, την Ακαδημία Αθηνών και την παράταξή της στην οποία έμεινε πάντα πιστή.