Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη
Επικαιρότητα 15 Φεβρουαρίου 2026, 15:59

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Με ανακοινώσεις τους ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη

Σύνταξη
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Την θλίψη του για τον θάνατο της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας πρόεδρου της Βουλής, εξέφρασε με ανακοινώσεις τους ο πολιτικός κόσμος.

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη περνά στην Ιστορία έχοντας ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Όπως υπογραμμίζει  «η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά».

«Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη προκαλεί θλίψη και περισυλλογή όχι μόνο στους οικείους και τους φίλους της, όχι μόνο σε όσους είχαμε την τιμή να τη γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε ή απλώς να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της κατά τη μακρά και πυκνή διαδρομή της στην πολιτική και τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και σε όλους τους πολίτες που εκτίμησαν την προσωπικότητα και την προσφορά της», σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας για την εκδημία της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Όπως τονίζει ο ΠτΔ, «με ήθος και σεβασμό προς όλους, με τη χαρακτηριστική της λιτότητα ύφους, την παρρησία και την τόλμη στον λόγο καθώς και τη μόρφωση, την καλλιέργεια και την ευγένεια στους τρόπους κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων».

«Η παρουσία της στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επισημαίνοντας ότι αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτικό και φωτεινό, ένα αποτύπωμα ήθους, θεσμικής προσήλωσης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Αννας Ψαρούδα εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε ήταν μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε η δικής της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Εφυγε από τη ζωή η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην βουλεύτρια της ΝΔ επί σειρά ετών και πρώην υπουργός, η οποία έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε επίσης η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τους οικείους της και στην πολιτική της οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρει ότι η συμβολή της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη στην αναθεώρηση του 2001 ήταν υψηλούς επιπέδου πως και όλη η μέριμνά της για τον σεβασμό του κράτους δικαίου στο ουσιαστικό και το δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

«Ενεγράφη στην κοινοβουλευτική Ιστορία ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκφράζοντας τα συλλυπητήρια τους στους οικείους τους αλλά και τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, την Ακαδημία Αθηνών και την παράταξή της στην οποία έμεινε πάντα πιστή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της
Πολιτική 12.02.26

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Σύνταξη
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12.02.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΟΦΗ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε με τον Μαρτίνη στο 64ο λεπτό, όμως η Μαρκό κατάφερε να ισοφαρίσει το 90+6′ με τον τερματοφύλακα Θεοδωράκη, αποσπώντας 1-1 για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Θυελλώδεις άνεμοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες – Ήχησε το 112
Ήχησε το 112 15.02.26 Upd: 17:32

Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Θυελλώδεις άνεμοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες - Ήχησε το 112

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η χώρα. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν μια σειρά από περιοχές της χώρας δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
