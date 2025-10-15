Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

«Η Αννα καθιερώθηκε ως σύμβολο ισότητας και ανατροπής των στερεοτύπων. Αθόρυβα, ακάματα και μεθοδικά έφερε την πιο «ηχηρή» επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε στην Παλαιά Βουλή προς τιμήν της ‘Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής έκανε μια σύντομη αναδρομή στη μακρόχρονη και πολυσχιδή πορεία της τιμώμενης και σημείωσε ότι «αν η μέχρι τότε πορεία της ήταν εντυπωσιακή, η συνέχειά της -στις αρχές πλέον του 21ου αιώνα- θα σημάδευε το Γυναικείο Κίνημα με δύο κορυφαία ορόσημα».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε από τις νομικές σπουδές της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη το 1962 σε Αθήνα και Βόννη έως την κατάκτηση της έδρας του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 1978, και έπειτα την εμπλοκή της με την ενεργό πολιτική το 1981, και την εκλογή της σε βουλευτή Επικρατείας στην Α’ Αθηνών το 1989.

«Το πρώτο», υπογράμμισε, «ήταν το 2004, όταν η ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη εξελέγη η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου». «Η ανάδειξή της στο αξίωμα αυτό -και κυρίως η δράση της στο πλαίσιό του» όπως σημείωσε, «την κατέστησαν σύμβολο ισότητας και ανατροπής των στερεοτύπων».

«Μεθοδική, αθόρυβη και ουσιαστική, διέγραψε μια φωτεινή πορεία ως πρόεδρος, ενισχύοντας τόσο τη διεθνή παρουσία της Βουλής στον χώρο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας όσο και την επαφή της με την κοινωνία και τον πολιτισμό» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής.

Το δεύτερο ορόσημο της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

«Το δεύτερο ορόσημο», συνέχισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, με την εκλογή της ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και, κυρίως, με την ανάληψη της προεδρίας της, δέκα χρόνια μετά, το 2020». Για δεύτερη φορά, τόνισε, «μια γυναίκα κατακτούσε μια μέχρι τότε απάτητη κορυφή, καθώς η ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε η πρώτη και μοναδική γυναίκα πρόεδρος της Ακαδημίας από την ίδρυσή της το 1926 έως σήμερα» είπε.

«Με τα μάτια πάντα ανοιχτά, γεμάτα περιέργεια και δημιουργική διάθεση, η ‘Αννα καθιερώθηκε ως σύμβολο διαρκούς και ουσιαστικής νεότητας, αλλά και γυναικείας, ήρεμης δύναμης. Η ζωή της εξακολουθεί να εμπνέει και να καθοδηγεί τα νιάτα -και ιδίως τις γυναίκες- δίνοντάς τους διέξοδο στις φιλοδοξίες και στα όνειρα που τόσο έχουν ανάγκη», κατέληξε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Ν. Κακλαμάνης, εξήρε τον ενωτικό ρόλο της ‘Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, πέρα από πολιτικές ή ιδεολογικές γραμμές λέγοντας: «Τιμώντας την απόψε, θα διαπιστώσατε πως συνυπάρχουν πρόσωπα με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, με άλλες πορείες και τροχιές. Όλοι όμως ήρθαν για εκείνη. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο».

Ο πρόεδρος της Βουλή εξήρε την πρωτοβουλία

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης τέλος, συνεχάρη την Παναθηναϊκή – Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών για την έξοχη πρωτοβουλία διοργάνωσης της τιμητικής εκδήλωσης και επισήμανε ότι η ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, πορεύτηκε με σεμνότητα αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, όχι μόνο ως πολιτικός αλλά και ως πρότυπο ήθους, συνέπειας και ισορροπίας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη: ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών κ. Μαρία Γιαννίρη, ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρώην βουλευτής της ΝΔ κ. Θόδωρος Φορτσάκης καθώς και η ομότιμη καθηγήτρια Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ κ. Μερόπη Σπυροπούλου.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β’, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας της χώρας.