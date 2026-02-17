HELLO!: Έρχεται αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα

Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:

Άννα-Μαρία & Παύλος Ντε Γκρες: Ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί.

Γιώργος Θεοφάνους: Αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση.

Πρόσωπα: Akylas, Κλέλια Ανδριολάτου, Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιάγκας & Μαρία Αντωνά.

Μάργκοτ Ρόμπι & Τζέικομπ Ελόρντι: Γοτθικός ρομαντισμός.

Σίντι Κρόφορντ: Το supermodel γίνεται 60 και η εικόνα της είναι ακόμα πιο ακαταμάχητη.

Μόδα και ομορφιά με τα πιο must-have items.

