HELLO!: Έρχεται αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα
Το HELLO!, το πιο glamorous περιοδικό στον κόσμο, κυκλοφορεί κάθε Τέταρτη στα περίπτερα.
Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:
Άννα-Μαρία & Παύλος Ντε Γκρες: Ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί.
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση.
Πρόσωπα: Akylas, Κλέλια Ανδριολάτου, Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιάγκας & Μαρία Αντωνά.
Μάργκοτ Ρόμπι & Τζέικομπ Ελόρντι: Γοτθικός ρομαντισμός.
Σίντι Κρόφορντ: Το supermodel γίνεται 60 και η εικόνα της είναι ακόμα πιο ακαταμάχητη.
Μόδα και ομορφιά με τα πιο must-have items.
