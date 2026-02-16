Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#FPWorld: At least two people, including a child, were killed and 17 others injured when an improvised explosive device detonated near Miryan police station in Bannu on Monday, says a report.https://t.co/wkQYVyCZVJ — Firstpost (@firstpost) February 16, 2026

Βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού. Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παιδί.

Δείτε βίντεο, προσοχή σκληρές εικόνες:

A powerful explosion occurred near the main gate of Miryan Police Station in Bannu District, Pakistan. Reports indicate that explosives planted on a motorbike detonated. Police personnel remained safe while 02 civilians were Martyred &15 others injured. pic.twitter.com/IKPoVhNUY0 — Threat Matrix (@PakSecNews) February 16, 2026

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.