Ντεμπούτο για τον Χάβι Ερνάντεθ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το οποίο όμως δεν ήταν ιδανικό αφού οι Πράσινοι έμειναν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Ισπανός αμυντικός μίλησε μετά το ματς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Πράσινοι πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί.

Οι δηλώσεις του Χάβι Ερνάντεθ:

«Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό ντεμπούτο γιατί δεν συνδυάστηκε με νίκη. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε μέχρι το τέλος αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα.

Η Πέμπτη είναι μια μέρα με έναν μεγάλο αγώνα γιατί θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παράλληλα για το πρωτάθλημα όπου θέλουμε να είμαστε μέσα στην τετράδα.

Βρίσκομαι λίγο διάστημα στην ομάδα αλλά έχω δει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γκρουπ με παίκτες με ταλέντο και ποιότητα, αυτό που πρέπει να εξελίξουμε είναι η επιθετικότητα μας, ή ένταση στο παιχνίδι μας και αν κάνουμε αυτά θα έρθουν και τα αποτελέσματα γιατί είμαστε μια ομάδα που έχει ποιότητα. Εγώ θα κοιτάξω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο στις αναμετρήσεις που έρχονται».