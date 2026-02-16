Ερνάντεθ: «Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό ντεμπούτο…»
Ο Χάβι Ερνάντεθ μίλησε για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και για το ντεμπούτο του που δεν ήτα… ιδανικό.
- Τροχαίο με έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
- Νέα εποχή στις έρευνες υδρογονανθράκων – Σήμερα οι υπογραφές με τη Chevron
- Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
- Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ντεμπούτο για τον Χάβι Ερνάντεθ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το οποίο όμως δεν ήταν ιδανικό αφού οι Πράσινοι έμειναν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΛ Novibet.
Ο Ισπανός αμυντικός μίλησε μετά το ματς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Πράσινοι πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί.
Οι δηλώσεις του Χάβι Ερνάντεθ:
«Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό ντεμπούτο γιατί δεν συνδυάστηκε με νίκη. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε μέχρι το τέλος αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα.
Η Πέμπτη είναι μια μέρα με έναν μεγάλο αγώνα γιατί θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παράλληλα για το πρωτάθλημα όπου θέλουμε να είμαστε μέσα στην τετράδα.
Βρίσκομαι λίγο διάστημα στην ομάδα αλλά έχω δει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γκρουπ με παίκτες με ταλέντο και ποιότητα, αυτό που πρέπει να εξελίξουμε είναι η επιθετικότητα μας, ή ένταση στο παιχνίδι μας και αν κάνουμε αυτά θα έρθουν και τα αποτελέσματα γιατί είμαστε μια ομάδα που έχει ποιότητα. Εγώ θα κοιτάξω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο στις αναμετρήσεις που έρχονται».
- Σπανούλης: «Εκτός ομάδας ο Μακουντού – Είναι δική του επιλογή»
- Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
- Η Ρόμα «στρώνει» τα οικονομικά με το βλέμμα στο Champions League
- Ο Μπεπέ Μαρότα κορυφαίος μάνατζερ του ιταλικού αθλητισμού
- H Team Stars νίκησε στο All Star Game 2026 – MVP ο Άντονι Έντουαρντς (vid)
- Το πρόγραμμα του Πανιωνίου και της Καλαμάτας μέχρι το φινάλε των play offs της Super League 2
- Αντετοκούνμπο: «Είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, είναι η ομάδα μου και την αγαπώ»
- Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις