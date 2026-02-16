Στον Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μιλάει σε Μεντιλίμπαρ και παίκτες

Την πύλη του αθλητικού κέντρου του Ολυμπιακού στο Ρέντη πέρασε πριν από λίγη ώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων σύμφωνα με πληροφορίες ήδη μιλά με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές.

Έχει τον τρόπο του ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Και οι επισκέψεις του όλα αυτά τα χρόνια έχουν την δική τους… ιστορία σε κρίσιμα σημεία της εκάστοτε αγωνιστικής σεζόν. Έχει αξία μάλιστα να αναφέρουμε μια λεπτομέρεια: Σήμερα στο καλεντάρι της ομάδας υπήρχε προγραμματισμένο «ρεπό».

Έρχεται απο μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Και φυσικά μετρά αντίστροφα για την αφετηρία των μαχών με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν με θέα το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

To timing λοιπόν μοιάζει δεδομένα ως το σημαντικότερο της φετινής σεζόν σε μια συγκυρία που οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν ώθηση δίχως να ξεχνούν το αυτονόητο: Ότι κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Η άφιξη του προέδρου λοιπόν στον Ρέντη μοιάζει απο μόνη της ιδιαίτερη.