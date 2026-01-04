Το ιστορικό επίτευγμα του Βαγγέλη Μαρινάκη (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ένα τρόπαιο, μάλιστα, με τον οποίο ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 19 ως ηγέτης του Ολυμπιακού και έγινε ο πρόεδρος με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας πίσω του τους Σωκράτη Κόκκαλη και Γιώργο Βαρδινογιάννη που είχαν από 18.

Η πειραϊκή ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media αναφέρθηκε στο σπουδαίο επίτευγμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

«19 τίτλοι: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και όλοι μαζί συνεχίζουμε δυνατά για ακόμα περισσότερους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η ΠΑΕ Ολυμπιακός και το συνόδευσε με ένα βίντεο από το χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο ο ηγέτης του συλλόγου γνωρίζει την αποθέωση από 7.000 φίλους των Πειραιωτών που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο.

Δείτε την ανάρτηση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

1 Conference League: 2024

11 Πρωταθλήματα: (2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2024-25).

5 Κύπελλα Ελλάδας: (2011–12, 2012–13, 2014–15, 2019–20, 2024-25).

1 Youth League: 2024

1 Ελληνικό Super Cup: 2025

Με πρόεδρο τον Σωκράτη Κόκκαλη ο Ολυμπιακός κέρδισε:

12 πρωταθλήματα (1997-2003, 2005-2009)

5 κύπελλα (1999, 2005, 2006, 2008, 2009)

1 Super Cup (2007)

Και με πρόεδρο τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός:

6 πρωταθλήματα (1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996)

9 κύπελλα (1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995)

3 Super Cup (1988, 1993, 1994)