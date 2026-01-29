Καραπαπάς: «Μία συγκλονιστική πρόκριση, αφιερωμένη στον Μαρινάκη και τον λαό μας» (pic)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια επική πρόκριση στα play offs του Champions League, επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ και ο Κώστας Καραπαπάς έστειλε το δικό του μήνυμα για την τεράστια επιτυχία των νταμπλούχων Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ αναφέρθηκε στην επιτυχία των Πειραιωτών, αφιερώνοντάς τη στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στον λαό της ομάδας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει διακόπτη ενόψει του ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κώστας Καραπαπάς:

«Μία συγκλονιστική πρόκριση με τρεις σερί νίκες στη League Phase (οι δύο εκτός).

Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που όταν στράβωσαν τα πράγματα είπε «Να νικήσουμε λοιπόν τα τρία που απομένουμε για να το πάρουμε, Ολυμπιακός είμαστε.

Για τον λαό μας που βρέθηκε χωρίς εισιτήριο στο Άμστερνταμ (περισσότεροι από 10.000), για όσους πήγαν στο γήπεδο και οι άθλιοι σεκιούριτι τους φέρθηκαν με απαράδεκτο τρόπο…

Για τα εκατομμύρια των πιστών!

ΜΟΝΟ ΛΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΜΑΣ και μία ευχή για τα παιδιά στην κερκίδα που για να φτάσουν στην κερκίδα ταξιδεύουν χιλιόμετρα με το κασκόλ στο χέρι. Τους οπαδούς όλων των ομάδων: Χαρούμενοι ή λυπημένοι, να γυρίζουν σε όσους αγαπούν!

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑ ΜΟΥ

(Πανηγυρίζουμε σήμερα και από αύριο αλλάζουμε τον διακόπτη. Έχουμε ματς…).»

Η ανάρτηση του