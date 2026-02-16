Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Επόμενο «σφύριγμα» στην ακριτική Οινόη Καστοριάς
16 Φεβρουαρίου 2026, 15:23

Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Επόμενο «σφύριγμα» στην ακριτική Οινόη Καστοριάς

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το Βίλατζ Λιμπερταδόρες ταξιδεύει στην Οινόη Καστοριάς που έχει για ποδοσφαιρικό καμάρι της την Φλατσάτα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το ταξίδι του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» συνεχίζεται, στο MEGA. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 00:10, η «καρδιά» του τοπικού ποδοσφαίρου χτυπά και δίνει ζωή στην ακριτική Οινόη Καστοριάς.

Ένας τεχνικός αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ένας εκτροφέας γουνοφόρων ζώων, δύο ξυλοκόποι και ο παπάς της ενορίας δίνουν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν ζωντανή την ομάδα της Οινόης. Ένα χωριό δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα που έχει για καμάρι του τη Φλατσάτα. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που κρατά ζωντανές τις μνήμες των Ποντίων του χωριού, αλλά έχει πρόεδρο τον μοναδικό Βλάχο κάτοικο της Οινόης.

Ο Κωνσταντίνος Τρασιάς πήγε στην Οινόη γαμπρός και ρίζωσε. Ανέλαβε την ομάδα που έχει στυλοβάτη τον «Κούμαν», έναν τερματοφύλακα – ξυλοκόπο, πραγματικό βουνό μπροστά στην εστία της Φλατσάτας και τον «Ντέμη» αρχηγό, επίσης ξυλοκόπο, αλλά και μέγα μπαλαδόρο. Ταξιδεύει καθημερινά 100 χιλιόμετρα για να δουλέψει στην ξυλεία, αλλά όσο κουρασμένος και αν είναι, δεν λείπει από κανένα ματς.

Για το μέλλον της ομάδας φροντίζει ο πατήρ Φώτιος. Δεκάρι από τα λίγα στα νιάτα του, με καριέρα στις εθνικές κατηγορίες, προπονεί την ακαδημία της Φλατσάτας, μαζεύοντας παιδιά από όλα τα γύρω χωριά.

Έχει δεν έχει 400 ψυχές η ακριτική Οινόη, όταν όμως η Φλατσάτα αγωνίζεται εντός, το χωριό ζωντανεύει και ανανεώνεται μέχρι το επόμενο εντός έδρας ματς.

YouTube thumbnail

Συντελεστές

Σκηνοθεσία / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αµοιρίδης
Διεύθυνση Παραγωγής: Θανάσης Νικολάου
Αφήγηση / Κείμενα: Στέφανος Τσιτσόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Καραµπουρνιώτη
Δηµοσιογραφική Έρευνα: Σταύρος Γεωργακόπουλος
Μοντάζ: Παύλος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πράντζαλος, Αλέξανδρος Σαουλίδης, Γκρεγκ Δούκας
Εικονοληψία: Γιάννης Σαρόγλου, Ζώης Αντωνής, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Κώττας
Ηχοληψία: Παύλος Γκέροβ, Τάσος Καραδέδος
Σχεδιασμός Γραφικών: Θανάσης Γεωργίου
Εικονογράφηση: Βασίλης Γκογκτζιλάς
Μουσική τρέιλερ: Bonzai
Εκτέλεση Παραγωγής: AN Sports and Media
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»
ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:10

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
16.02.26

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
