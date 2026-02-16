Οι Αθώοι: Μια απόφαση που αλλάζει τις ισορροπίες
Όλα όσα θα δούμε στο 3ο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι. Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 22.20, στο MEGA.
Η Μαργαρίτα δέχεται την πρόταση γάμου του Γιώργου Αράθυμου στο τρίτο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής «Οι Αθώοι», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 22:20, στο MEGA.
Μια απόφαση που μοιάζει με τελεσίγραφο της μοίρας, κλονίζει συθέμελα τις ισορροπίες ανάμεσα στον Γιάννο, τον Πέτρο και τη Μαργαρίτα, οδηγώντας τους σε αποφάσεις ζωής.
Τι θα δούμε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:
Επεισόδιο 3 (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)
Οι Αχάτηδες ανακοινώνουν στη Μαργαρίτα την πρόθεσή τους να την παντρέψουν με τον Αράθυμο. Εκείνη, έντρομη, εκμυστηρεύεται τα νέα στον Γιάννο. Αυτός της προτείνει να φύγουν μαζί, αλλά η Μαργαρίτα αρνείται. Ο Γιάννος βυθίζεται στην απελπισία και στο ποτό, ενώ ο Σκορπιός οργανώνει εκδικητική επίθεση εναντίον του. Ο Γιάννος, συναισθηματικά φορτισμένος, επιρρίπτει την ευθύνη για τις δυστυχίες του στη μητέρα του, η οποία μέσα στη σύγχυσή της προκαλεί άθελά της πυρκαγιά στο καλύβι όπου κατοικούν.
Η Μαργαρίτα, αναζητώντας απεγνωσμένα σταθερότητα, δέχεται τελικά να παντρευτεί τον Αράθυμο. Ο Πέτρος, πληγωμένος από την απόφασή της, αποδέχεται τη θέση του κουμπάρου, ενώ ο Γιάννος, ανήμπορος να διαχειριστεί τον πόνο του, αποφασίζει να φύγει από την Κέρκυρα.
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 22:20 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi
