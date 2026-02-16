Κράσαρε το Χ – Χρήστες από όλο τον κόσμο αναφέρουν προβλήματα

Προβλήματα στη λειτουργία του Χ καταγράφονται το απόγευμα της Δευτέρας, με χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα και άλλες χώρες να αναφέρουν ότι η πλατφόρμα του Έλον Μασκ προβάλλει μηνύματα σφάλματος στη φόρτωση των αναρτήσεων.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, δείχνουν οι μετρήσεις του Downdetector.com, το οποίο παρακολουθεί τη λειτουργία μεγάλων δικτυακών τόπων.

«Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να επαναφορτώσετε» είναι το μήνυμα που εμφανίζεται στη θέση των αναρτήσεων.

Την τελευταία φορά που το Χ τέθηκε εκτός λειτουργίας ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όπως το πρόβλημα αποδόθηκε σε δυσλειτουργία της εταιρείας Cloudflare που προσφέρει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε πολλούς δικτυακούς τόπους.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, στην οποία ανήκει το Χ, δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε ανακοίνωση για την αιτία των προβλημάτων της Δευτέρας.