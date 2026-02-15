Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα
Στην έδρα της Μαρκό δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός Β' για την 1η αγωνιστική των play-off της Super League 2 στον Β' όμιλο, με το Καλαμάτα - Πανιώνιος να είναι το σούπερ ντέρμπι της ημέρας.
Στη μάχη των play-off και play-out της Super League 2 ρίχνονται το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) και οι ομάδες του Β’ ομίλου, σε δύο διαδικασίες που θα κρίνουν ποιος θα ανέβει στην κορυφαία κατηγορία και ποιος θα υποβιβαστεί.
Στο σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας, η αήττητη Καλαμάτα φιλοξενεί τον Πανιώνιο σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει αν η «Μαύρη Θύελλα» θα καταφέρει να πάρει τεράστιο προβάδισμα για την άνοδο αυξάνοντας τη διαφορά των τριών βαθμών που έχει, ή οι δεύτεροι της βαθμολογίας «κυανέρυθροι» θα μπουν δυναμικά και αυτοί στο «κόλπο». Οι δύο ομάδες έχουν ελάχιστα αγωνιστικά προβλήματα, με τον Αλέκο Βοσνιάδη για τους γηπεδούχους να μην υπολογίζει τον τραυματία Ζουλιάν Μπονέτο και τον Παύλο Δερμιτζάκη αντίστοιχα για τους φιλοξενούμενους να μην έχει στη διάθεσή του τον επίσης τραυματία Γιον Πρίφτη.
Την ίδια ώρα, στο Μαρκόπουλο, η Μαρκό φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Β’ στο άλλο ματς των play-off, με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα υποδεχόμενη, ενώ αντίθετα ο Άλβαρο Ρούμπιο για τους «ερυθρόλευκους» δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Επί των ημερών του Ισπανού τεχνικού, οι Πειραιώτες είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι, μετρώντας 4 νίκες, 1 ισοπαλία και μόλις 1 ήττα στα έξι ματς που έχει οδηγήσει την ομάδα, αποτελέσματα που άλλωστε την οδήγησαν και στην τετράδα.
Σημειώνεται φυσικά ότι ο Ολυμπιακός Β’ -όπως και όλες οι Β’ ομάδες- δεν έχουν δικαίωμα ανόδου στην Super League, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να καλύψουν τη διαφορά και να τερματίσουν πρώτοι στα play-off, την άνοδο θα πάρει ο δεύτερος της βαθμολογίας.
Τέλος, σημαντικά ματς περιλαμβάνει φυσικά και η 1η αγωνιστική των play-out. Το Αιγάλεω υποδέχεται την Athens Kallithea που έχει νέο προπονητή τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη και τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές απουσίες. Στην Ηλιούπολη, η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Παναργειακό στο ματς κατά το οποίο θα προσπαθήσει να πάρει μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα, ενώ, τέλος, Χανιά και Ελλάς Σύρου κοντράρονται στην Κρήτη, ψάχνοντας και αυτές ένα θετικό ξεκίνημα και μια σημαντική βαθμολογική ώθηση για τη συνέχεια της διαδικασίας.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Κυριακής (15/2) στη Super League 2:
Β’ όμιλος
Play-offs 1η αγωνιστική
15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ (MEGA News)
15:00 Καλαμάτα – Πανιώνιος (Action 24)
Play-outs 1η αγωνιστική
15:00 Ηλιούπολη – Παναργειακός
15:00 Χανιά – Ελλάς Σύρου
15:00 Αιγάλεω – Athens Kallithea
Η βαθμολογία
Play-offs
Καλαμάτα 25
Πανιώνιος 22
Μαρκό 16
Ολυμπιακός Β’ 14
Play-outs
Athens Kallithea 13
Ελλάς Σύρου 12
Αιγάλεω 9
Ηλιούπολη 8
Χανιά 6
Παναργειακός 3
