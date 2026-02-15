magazin
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «μπουμ» των micro-weddings
Relationsex 15 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Spotlight

Για χρόνια, ο γάμος αντιμετωπιζόταν ως ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός που όφειλε να εντυπωσιάσει. Πολυήμεροι εορτασμοί, εκατοντάδες καλεσμένοι, extravagant χώροι και προϋπολογισμοί που συχνά ξέφευγαν από κάθε μέτρο θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητα. Σήμερα όμως, όλο και περισσότερα ζευγάρια κάνουν ένα βήμα πίσω και επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να παντρεύεσαι. Στο προσκήνιο έρχεται δυναμικά το παγκόσμιο φαινόμενο των micro-weddings, των μικρών, συνειδητά περιορισμένων γάμων που βάζουν την ουσία πάνω από το θέαμα.

Οι micro-weddings είναι γάμοι με λίγους καλεσμένους — συνήθως από 10 έως 40 άτομα. Στον στενό αυτό κύκλο περιλαμβάνονται μόνο οι πραγματικά κοντινοί άνθρωποι του ζευγαριού: οικογένεια και φίλοι που συμμετέχουν ενεργά στη ζωή τους. Δεν πρόκειται απλώς για έναν «μικρότερο» γάμο, αλλά για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Η λογική του «όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα» δίνει τη θέση της στην ανάγκη για σύνδεση, παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή.

Ένας από τους βασικούς λόγους που τροφοδοτούν αυτή την τάση είναι η οικονομική πραγματικότητα. Μετά από χρόνια αυξημένου κόστους ζωής και αβεβαιότητας, πολλά ζευγάρια αρνούνται να ξεκινήσουν την κοινή τους ζωή με χρέη για μια και μόνο μέρα. Οι micro-weddings επιτρέπουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία συχνά κατευθύνονται σε πιο μακροπρόθεσμους στόχους: ένα ταξίδι, την αγορά σπιτιού ή απλώς μια πιο άνετη καθημερινότητα.

Ταυτόχρονα, το μικρό μέγεθος προσφέρει ελευθερία. Χωρίς την πίεση των πολλών καλεσμένων και των κοινωνικών «πρέπει», τα ζευγάρια νιώθουν ότι μπορούν να σχεδιάσουν έναν γάμο που τους μοιάζει πραγματικά. Μπορούν να επιλέξουν έναν χώρο με συναισθηματική αξία — ένα εξοχικό, έναν κήπο, ένα μικρό ξενοδοχείο ή ακόμη και το ίδιο τους το σπίτι. Το τελετουργικό γίνεται πιο χαλαρό, συχνά πιο προσωπικό, με λόγια και στιγμές που δεν χάνονται μέσα στον θόρυβο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ποιότητα της εμπειρίας. Όταν οι καλεσμένοι είναι λίγοι, υπάρχει χρόνος για πραγματική επαφή. Το ζευγάρι μπορεί να μιλήσει με όλους, να μοιραστεί στιγμές, να ζήσει τον γάμο του αντί να τον παρακολουθεί από απόσταση. Οι λεπτομέρειες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα: προσεγμένο φαγητό, εξατομικευμένα στοιχεία, ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο οικογενειακή γιορτή παρά μαζική εκδήλωση.

Οι micro-weddings συνδέονται επίσης με μια γενικότερη πολιτισμική στροφή προς την απλότητα και την αυθεντικότητα. Οι νεότερες γενιές αμφισβητούν όλο και περισσότερο τα παραδοσιακά πρότυπα και δεν φοβούνται να «σπάσουν» το καθιερωμένο. Ο γάμος παύει να είναι επίδειξη κοινωνικής εικόνας και μετατρέπεται ξανά σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν πάντα: μια προσωπική δέσμευση που γιορτάζεται με όσους έχουν πραγματική σημασία.

Αν και για κάποιους οι micro-weddings μπορεί να μοιάζουν με μόδα της εποχής, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάτι βαθύτερο. Είναι η έκφραση μιας ανάγκης για λιγότερη υπερβολή και περισσότερη ουσία, για στιγμές με νόημα αντί για εντυπωσιακές εικόνες. Σε έναν κόσμο που κινείται γρήγορα και συχνά επιφανειακά, όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν να πουν το «ναι» τους με λιγότερο θόρυβο αλλά με περισσότερη αλήθεια. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο σύγχρονο — και το πιο διαχρονικό — μοντέλο γάμου.

Παγκόσμιο φαινόμενο

Το φαινόμενο των micro-weddings δεν περιορίζεται σε μία χώρα· είναι μια διεθνής τάση που εμφανίζεται κυρίως σε κοινωνίες όπου αλλάζει ο τρόπος ζωής, οι οικονομικές προτεραιότητες και η αντίληψη για τον γάμο. Παρότι το μοτίβο είναι κοινό, οι λόγοι διαφέρουν ελαφρώς από χώρα σε χώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι micro-weddings γνώρισαν μεγάλη άνθηση αρχικά λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αλλά διατηρήθηκαν επειδή πολλά ζευγάρια διαπίστωσαν ότι ο μικρός γάμος ήταν πιο ανθρώπινος και λιγότερο αγχωτικός. Το υψηλό κόστος των παραδοσιακών γάμων, που συχνά φτάνει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ώθησε πολλούς να επιλέξουν έναν πιο λιτό και οικονομικά βιώσιμο τρόπο γάμου, χωρίς να αισθάνονται ότι «χάνουν» κάτι.

Στη Δυτική Ευρώπη —ιδίως σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες— η τάση συνδέεται έντονα με την αλλαγή κοινωνικών αξιών. Τα ζευγάρια παντρεύονται πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι πιο οικονομικά ανεξάρτητα και λιγότερο δεσμευμένα από οικογενειακές πιέσεις. Ο γάμος αντιμετωπίζεται περισσότερο ως προσωπική επιλογή και λιγότερο ως κοινωνική υποχρέωση, γεγονός που ευνοεί τις μικρές, ιδιωτικές τελετές.

Στη Μεγάλη Βρετανία, οι micro-weddings κερδίζουν έδαφος λόγω του συνδυασμού υψηλού κόστους ζωής και περιορισμένων χώρων. Πολλά ζευγάρια προτιμούν έναν πολιτικό γάμο με στενό κύκλο και μια απλή δεξίωση, επενδύοντας περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στο μέγεθος της εκδήλωσης.

Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η τάση συνδέεται με την κουλτούρα της απλότητας και της επαφής με τη φύση. Οι γάμοι σε απομονωμένες τοποθεσίες, παραλίες ή μικρά αγροκτήματα ευνοούν από τη φύση τους μικρό αριθμό καλεσμένων και πιο χαλαρό χαρακτήρα.

Ακόμη και σε χώρες με παραδοσιακά μεγάλους γάμους, όπως η Ινδία, παρατηρείται στροφή — κυρίως στα αστικά κέντρα και στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Εκεί οι micro-weddings εμφανίζονται ως αντίδραση στο υπερβολικό κόστος και την κοινωνική πίεση που συνοδεύει τους πολυήμερους γάμους, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.

Στην Ελλάδα, αν και ο μεγάλος οικογενειακός γάμος παραμένει ισχυρό πρότυπο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των mini γάμων και των πολιτικών τελετών με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί, αλλά και αξιακοί: πολλά ζευγάρια επιθυμούν έναν γάμο πιο «δικό τους», χωρίς κοινωνικές υποχρεώσεις και επιδείξεις.

Συνολικά, οι micro-weddings ευδοκιμούν κυρίως σε κοινωνίες όπου η οικονομική πίεση είναι αυξημένη, οι άνθρωποι παντρεύονται αργότερα και με μεγαλύτερη αυτονομία, oι παραδοσιακές νόρμες αμφισβητούνται και η αυθεντική εμπειρία θεωρείται σημαντικότερη από την κοινωνική εικόνα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια μόδα της συγκυρίας, αλλά για αντανάκλαση ενός ευρύτερου τρόπου σκέψης: λιγότερο «φαίνεσθαι», περισσότερη ουσία. Kαι λιγότερα έξοδα βεβαίως, βεβαίως…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Financial Times
Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

inWellness
inTown
Stream magazin
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26

Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό της Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα - Ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και αφού πυροβόλησε τον σκύλο, εξαφανίστηκε με το όπλο γεμάτο

Σύνταξη
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
Ελληνική έρευνα 15.02.26

Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου

Ο εκτοπισμός λόγω κλιματικής κρίσης δεν είναι μελλοντικό σενάριο. Συμβαίνει εδώ, δίπλα μας, κάθε μέρα. Συγκλονιστική έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, για την κλιματική μετανάστευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τη μέρα που «κράσαρε» το 100
Ελλάδα 15.02.26

Τη μέρα που «κράσαρε» το 100

Οι περισσότεροι ίσως να μην το μάθαμε ποτέ και δεν θα το καταλαβαίναμε αν δεν βλέπαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στα social media. Κι όμως το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 20.00 έγινε κι αυτό!

Μιχάλης Γελασάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο