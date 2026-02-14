Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουγγαρία και 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπουντάκεσι στη Βουδαπέστη. Οι τρεις φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Μπουντάκεσι βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας.

At least three people were killed and nearly two dozen injured after a blaze broke out in a building in Budakeszi, west of the Hungarian capital. Authorities said 27 people were rescued, with four suffering life-threatening injuries. The fire was later extinguished. Some local… pic.twitter.com/UsFPzBk4ZA — TVP World (@TVPWorld_com) February 13, 2026



Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ουγγρική αστυνομία.

Οι πυροσβέστες έδωσαν πολλές ώρες μάχη με τις φλόγες στη Βουδαπέστη. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι καπνοί από τη φωτιά στις εργατικές κατοικίες ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.