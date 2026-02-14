Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουγγαρία και 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εργατικές κατοικίες στο προάστιο Μπουντάκεσι στη Βουδαπέστη. Οι τρεις φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Το Μπουντάκεσι βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας.
Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ουγγρική αστυνομία.
Οι πυροσβέστες έδωσαν πολλές ώρες μάχη με τις φλόγες στη Βουδαπέστη. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι καπνοί από τη φωτιά στις εργατικές κατοικίες ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ωστόσο ειδικοί εκτιμούν πως ενδεχομένως να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.
