Βουδαπέστη: Πυρκαγιά σε προάστιο αφήνει πίσω της τουλάχιστον 3 νεκρούς και 22 τραυματίες
Το κτίριο στο προάστιο Μπουντακέζι στη Βουδαπέστη χρησιμοποιούνταν ως προσωρινό κατάλυμα για εργάτες
Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς την Παρασκευή σε κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως προσωρινό κατάλυμα για εργάτες, σε προάστιο της στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά στο Budakeszi, περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας, αφού κατέστρεψε το διώροφο κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας.
Περισσότεροι από 40 διασώστες και 18 οχήματα έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με το AFP.
Οι πυροσβέστες έβγαλαν αρκετούς επιζώντες και τρεις φιάλες αερίου από το κτίριο.
Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας βρέθηκαν κάτω από την κατεστραμμένη στέγη του κτιρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αρχής διαχείρισης καταστροφών.
Ποινική έρευνα
Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης της κομητείας Πέστη δήλωσε ότι η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη σε ένα από τα δωμάτια.
Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκαν αρκετές παρατυπίες στο κτίριο, μεταξύ των οποίων η χρήση αερίου που δεν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για την υπόθεση.
Οι διασώστες φρόντισαν 22 άτομα για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων τέσσερα άτομα που βρίσκονται στα επείγοντα.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία της Βουδαπέστης για περαιτέρω περίθαλψη.
