Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις – Απομακρύνθηκαν 270 άνθρωποι

Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις τυλίχθηκε στις φλόγες με την πυρκαγιά να επεκτείνεται και σε διπλανό κτίριο

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιθώρια ανόδου και το 2026 βλέπει η NBG Securities – Τα top picks

Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιθώρια ανόδου και το 2026 βλέπει η NBG Securities – Τα top picks

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Μόλις επτά ημερών 28.01.26

Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του

Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν ζωή.

Σύνταξη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
