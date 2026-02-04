Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες – Στάχτη 1.000 σπίτια
Περίπου 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή στο Μπονγκάο των Φιλιππίνων, αργά το βράδυ της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το Δημοτικό Γραφείο Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (MDRRMO), η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 10 μ.μ. και τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.
A massive fire engulfed a residential area in Barangay Lamion, Bongao, Tawi-Tawi, Philippines 🇵🇭 (03.02.2026)
According to the MDRRMO Bongao, an estimated 1,000 houses were destroyed.
Video: S/B F&M SeaJet pic.twitter.com/hq7E0Liw62
— Disaster News (@Top_Disaster) February 4, 2026
Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.
Καταστράφηκαν επίσης αρκετές πεζογέφυρες, γεγονός που δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το gmanetwork.com.
Οι πληγείσες οικογένειες έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε ένα κοντινό γυμναστήριο.
Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
