Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι

Βουκουρέστι: Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία – Κατέρρευσαν όροφοι
Συναγερμός στο Βουκουρέστι μετά από έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία - Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Αναζητούν εγκλωβισμένους
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.
