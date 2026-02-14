Οι αθλητικές μεταδόσεις (14/2): Πού θα δείτε το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Γεμάτο είναι σήμερα Σάββατο (14/2) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με ματσάρες σε όλα τα σπορ.

Ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά (19:30), το ματς των Ερυθρόλευκων με τον Απόλλων Σμύρνης για την Α1 πόλο ανδρών, στο MEGA NEWS, αλλά και οι αγώνες σε Serie A, Bundesliga και Κύπελλο Αγγλίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2)

14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον – Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα

15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Θέλτα La Liga EA Sports

15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2

15:00 Mega News Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Φιορεντίνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΟ Μυκόνου – Άρης GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 3 Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι GBL

16:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS12

16:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα, Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαουθάμπτον – Λέστερ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Νόριτς – Γουέστ Μπρομ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντέρμπι – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League

17:00 Mega News Ολυμπιακός – BK-46 EHF European Cup χάντμπολ

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS14

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Καρδίτσα GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λάτσιο – Αταλάντα Serie A

19:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS15

19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαρέζε – Μπρέσια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Αλαβές La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Emirates FA Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Super League 2025-26

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κηφισιά Volley League Ανδρών

21:00 Novasports Start Άγιαξ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ίντερ – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπράιτον Emirates FA Cup

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ζιλ Βισέντε – Μπράγκα Liga Portugal