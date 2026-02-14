sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Οι αθλητικές μεταδόσεις (14/2): Πού θα δείτε το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 14 Φεβρουαρίου 2026, 09:06

Οι αθλητικές μεταδόσεις (14/2): Πού θα δείτε το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2)

Γεμάτο είναι σήμερα Σάββατο (14/2) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με ματσάρες σε όλα τα σπορ.

Ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά (19:30), το ματς των Ερυθρόλευκων με τον Απόλλων Σμύρνης για την Α1 πόλο ανδρών, στο MEGA NEWS, αλλά και οι αγώνες σε Serie A, Bundesliga και Κύπελλο Αγγλίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2)

14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον – Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα

15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Θέλτα La Liga EA Sports

15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2

15:00 Mega News Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Φιορεντίνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΟ Μυκόνου – Άρης GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 3 Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι GBL

16:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS12

16:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα, Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαουθάμπτον – Λέστερ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Νόριτς – Γουέστ Μπρομ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντέρμπι – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League

17:00 Mega News Ολυμπιακός – BK-46 EHF European Cup χάντμπολ

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS14

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Καρδίτσα GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λάτσιο – Αταλάντα Serie A

19:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS15

19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαρέζε – Μπρέσια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Αλαβές La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Emirates FA Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Super League 2025-26

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κηφισιά Volley League Ανδρών

21:00 Novasports Start Άγιαξ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ίντερ – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπράιτον Emirates FA Cup

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ζιλ Βισέντε – Μπράγκα Liga Portugal

googlenews

Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Solo travelers 14.02.26

Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
