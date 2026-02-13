Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Δύο άνδρες οδηγήθηκαν στη φυλακή την Παρασκευή με την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων σε μια επίθεση εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας.

Το σχέδιο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, θα μπορούσε να ήταν πιο θανατηφόρο από τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Ο Ουαλίντ Σανταούι, 38 ετών, και ο Αμάρ Χουσεΐν, 52 ετών, καταδικάστηκαν μετά από δίκη στο Preston Crown Court.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι δύο άνδρες ήταν ισλαμιστές εξτρεμιστές που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτόματα πυροβόλα όπλα για να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Εβραίους σε μια επίθεση στο Μάντσεστερ.

Ο εισαγγελέας Χαρπρίτ Σάντου δήλωσε την Παρασκευή ότι, αν ο Σανταούι και ο Χουσεΐν είχαν εκτελέσει το σχέδιό τους, «θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο σοβαρό» από τις επιθέσεις στην Αυστραλία και το Μάντσεστερ.

Ο δικαστής Μαρκ Γουόλ καταδίκασε τον Σανταούι σε ελάχιστη ποινή 37 ετών και τον Χουσεΐν σε ελάχιστη ποινή 26 ετών, λέγοντας: «Ήσασταν πολύ κοντά στο να εκτελέσετε αυτό το σχέδιο».

Ο Χουσεΐν αρνήθηκε να παραστεί στην έκδοση της ποινής του, έχοντας αρνηθεί να παραστεί στο μεγαλύτερο μέρος της δίκης του, κάτι που, σύμφωνα με τον Γουόλ, αντανακλούσε τη δειλία του Χουσεΐν, περιγράφοντάς τον ως «αρκετά γενναίο για να σχεδιάσει να απειλήσει μια άοπλη ομάδα με ένα AK-47, αλλά όχι αρκετά γενναίο για να αντιμετωπίσει αυτό που έκανε».

Extremists jailed for plotting ‘deadliest’ terror attack on UK Jewish community Police say the planned Manchester gun attack allegedly orchestrated by Walid Saadaoui and Amar Hussein, targeting members of the Jewish community, could have resulted in “catastrophic” consequences.… pic.twitter.com/D9UnE7HZeA — We Amplify! (@Amplifiers01) February 13, 2026

Θα μπορούσε να είναι «μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις»

Ο Σανταουί είχε κανονίσει να εισαχθούν λαθραία στη Βρετανία δύο τουφέκια, ένα αυτόματο πιστόλι και σχεδόν 200 σφαίρες μέσω του λιμανιού του Ντόβερ, όταν συνελήφθη τον Μάιο του 2024, είπε ο εισαγγελέας στους ενόρκους κατά τη δίκη.

Πρόσθεσε ότι ο Σανταουί σχεδίαζε να προμηθευτεί δύο ακόμη τουφέκια και ένα άλλο πιστόλι, καθώς και τουλάχιστον 900 σφαίρες.

«Αυτή θα ήταν πιθανώς μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος», δήλωσε ο Γουόλ.

Χωρίς να το γνωρίζει ο Σανταούι, ωστόσο, ένας άνδρας γνωστός ως «Φαρούκ», από τον οποίο προσπαθούσε να προμηθευτεί τα όπλα, ήταν μυστικός πράκτορας που βοήθησε στην αποτροπή του σχεδίου.