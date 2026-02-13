newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:23

Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία

Την Τετάρτη, ενώ η Γερουσία της Αργεντινής συνεδρίαζε για μια μεταρρύθμιση με στόχο την αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Spotlight

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε στις 13 Φεβρουαρίου πως καταθέτει μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος τουλάχιστον 17 προσώπων, έπειτα από τις συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών, στο περιθώριο μιας κινητοποίησης κατά της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας.  

«Το να επιτίθενται στο κοινοβούλιο και κατά των δυνάμεων ασφαλείας συνιστά ένα σοβαρό έγκλημα σε βάρος της συνταγματικής τάξης», έγραψε στο Χ ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Μανουέλ Αντόρνι.  

«Η κυβέρνηση κατέθεσε μήνυση για τρομοκρατία κατά των ατόμων που ευθύνονται για τις επιθέσεις». 

Λίγο νωρίτερα, η υπουργός Ασφαλείας Αλεχάντρα Μοντεολίβα είχε προασπιστεί τις μηνύσεις που θα καταθέτονταν: 

 «Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αξιόποινη πράξη. (…) Θα καταθέσουμε μήνυση για τρομοκρατία, διότι μια βόμβα μολότοφ είναι μια βόμβα, ένα όπλο η πρόθεση του οποίου δεν είναι μονάχα να προκαλέσει τον θάνατο αλλά επίσης το χάος», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Radio Mitre. 

Ο ποινικός κώδικας της Αργεντινής δεν προβλέπει τη διάπραξη πλημμελήματος ή εγκλήματος «τρομοκρατίας», όμως θεωρεί πως είναι μια επιβαρυμένη συνθήκη εάν διαπράττεται «με στόχο να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό». 

Αυτή η συνθήκη επιτρέπει την αυστηροποίηση της ποινής, έως την ισόβια κάθειρξη.  

Η εργατική μεταρρύθμιση της Αργεντινής στο προσκήνιο  

Την Τετάρτη, ενώ η Γερουσία συνεδρίαζε για μια μεταρρύθμιση με στόχο την αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας, ένα σημαντικό σχέδιο του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, σύντομης διάρκειας αλλά βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας, με τη μία πλευρά να επιδίδεται σε ρίψεις πετρών και βομβών μολότοφ και την άλλη να απαντάει με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και νερό υπό πίεση.  

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όμως, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, δεν θα στοχοθετηθούν εκείνοι από τις μηνύσεις.  

Οι υπηρεσίες της υπουργού Ασφαλείας «συγκεντρώνουν πληροφορίες», βάσει φωτογραφιών και 17 άνθρωποι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, δήλωσε η Μοντεολίβα. «Θα τους αναζητήσουμε και θα τους θέσουμε υπό κράτηση», έκανε γνωστό σε ανάρτησή της στο Χ.  

Πολλές φωτογραφίες, με ονόματα και πρόσωπα διαδηλωτών που μπορεί κανείς εύκολα να αναγνωρίσει, συμπεριλαμβάνονταν σήμερα στο μήνυμα στο Χ της υπουργού και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

World
Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται
Κόκκινος συναγερμός 13.02.26

Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και ένας Ισπανία, από την κακοκαιρία. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας
Μετά τον Μαδούρο... 13.02.26

«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. 

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 13.02.26

Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί

Στόχος του Τραμπ είναι να υποκινήσει τον φόβο στους μετανάστες και να τους προτρέψει να «αυτοαπελαθούν» στις πατρίδες τους, εάν βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, ή στους επίδοξους μετανάστες να πάνε αλλού

Σύνταξη
Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου
Γαλλία 13.02.26

Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου

Ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και φέρεται να απείλησε αστυνομικό και να φώναζε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας» πριν τον πυροβολήσουν και τον συλλάβουν.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ
Ελλάδα 13.02.26

Δεν παραιτείται ο Παναγόπουλος – «Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ που είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, στην απόφασή της, τονίζει πως «ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ»

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται
Κόκκινος συναγερμός 13.02.26

Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και ένας Ισπανία, από την κακοκαιρία. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας
Μετά τον Μαδούρο... 13.02.26

«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. 

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo
Ελλάδα 13.02.26

Βίντεο από τις έρευνες για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 13.02.26

Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί

Στόχος του Τραμπ είναι να υποκινήσει τον φόβο στους μετανάστες και να τους προτρέψει να «αυτοαπελαθούν» στις πατρίδες τους, εάν βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, ή στους επίδοξους μετανάστες να πάνε αλλού

Σύνταξη
Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου
Γαλλία 13.02.26

Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου

Ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και φέρεται να απείλησε αστυνομικό και να φώναζε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας» πριν τον πυροβολήσουν και τον συλλάβουν.

Σύνταξη
Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai
Λογοκρισία 13.02.26

Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Μια απροσδόκητη παρέμβαση σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα της Αναγέννησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, καθώς η κρατική τηλεόραση Rai παρουσίασε τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι χωρίς πέος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13.02.26

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο