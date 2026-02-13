ANTI-STRESS: Κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ κυκλοφορούν αυτό το Σάββατο 14 Φεβροταρίου, μαζί με την ειδική έκδοση που υπόσχεται δημιουργική χαλάρωση και πνευματική τόνωση για όλες τις ηλικίες.
Αυτό το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ κυκλοφορούν με μια ξεχωριστή, ειδική έκδοση που υπόσχεται δημιουργική χαλάρωση και πνευματική τόνωση για όλες τις ηλικίες.
Η έκδοση «ANTI-STRESS ζωγραφική & ασκήσεις μυαλού για παιδιά και ενηλίκους» προσκαλεί τους αναγνώστες να αφήσουν για λίγο στην άκρη οθόνες και υποχρεώσεις και να πιάσουν μολύβια, μπογιές, μαρκαδόρους ή χρωματιστά στιλό. Ό,τι κι αν προτιμά κανείς, αρκεί για να ξεκινήσει ένα δημιουργικό ταξίδι στις σελίδες του βιβλίου.
Στις σελίδες του θα βρείτε σχέδια για ελεύθερη ζωγραφική, χωρίς περιορισμούς και κανόνες, που επιτρέπουν στη φαντασία να κινηθεί ανεμπόδιστα. Θα ανακαλύψετε επίσης αγαπημένα παιχνίδια μυαλού: ενώστε τελείες και αριθμούς για να αποκαλύψετε κρυμμένες εικόνες, αναζητήστε τη σωστή διαδρομή σε λαβύρινθους, λύστε γρίφους και δοκιμάστε ασκήσεις που ακονίζουν τη σκέψη και ενισχύουν τη συγκέντρωση.
Η δημιουργική απασχόληση μέσα από τη ζωγραφική έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο, αναδεικνυόμενη σε μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο καταπολέμησης του στρες. Παράλληλα, τα παιχνίδια λογικής και παρατηρητικότητας κρατούν το μυαλό σε εγρήγορση, ενισχύοντας τη μνήμη και τη διαύγεια.
Αυτό το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, μαζί με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, ανακαλύψτε το «ANTI-STRESS ζωγραφική & ασκήσεις μυαλού για παιδιά και ενηλίκους» και μετατρέψτε το άγχος σε δημιουργία.
