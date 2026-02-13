Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ραδιόφωνο: Ζήτημα συγκινήσεως
Ιστορικό Αρχείο 13 Φεβρουαρίου 2026, 17:06

Ραδιόφωνο: Ζήτημα συγκινήσεως

Υψηλές αισθητικές απολαύσεις από ένα κουμπί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Spotlight

Ο ραδιόφιλος! Πώς αλλοιώς να τον βαφτίσουμε; Δεν είνε απλώς ο φίλος του ραδιοφώνου — να εξηγούμεθα! Είνε ο μανιακός της μουσικής των αιθέρων, η τελευταία λέξις του συγχρόνου μουσοτραφούς (σ.σ. ο εραστής των Μουσών, ο από νεαρή ηλικία ασχολούμενος με τις καλές τέχνες) που αντλεί τις υψηλότερες αισθητικές απολαύσεις της ζωής του από το κουμπί του ραδιοφώνου. Ζη με την μουσικήν, υπάρχει για την μουσικήν, κινείται με την μουσικήν, έχει εντοπίση, λέτε, τους σκοπούς της ζωής του σ’ αυτή και μόνον σ’ αυτή!

Ματαίως θα ψάξετε να τον βρήτε μέσα στις σελίδες του Θεοφράστου. Αδίκως θα ξεφυλλίσετε τον Λα Μπρυγέρ (σ.σ. Jean de La Bruyère, γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1645-1696). Αδύνατον να τον πετύχετε στους χαρακτήρας του Λασκαράτου. Ούτε τον εφαντάσθηκαν, ούτε ήταν δυνατόν να τον φαντασθούν οι εκλεκτοί συνάδελφοι. Γέννημα της εποχής ο ραδιόφιλος, καρπός της μεταπολεμικής προόδου, δεν έχει παρά ολίγα μόλις χρόνια που ανεπτύχθη και διεμορφώθη σε τύπον. Ο παληός μουσοτραφής ωχριά μπροστά του. Το ραδιόφωνον άνοιξε τους μουσικούς ορίζοντες κι’ επλούτισε τις γνώσεις των φίλων της μουσικής, μέσα από τους οποίους εξεπήδησε φρούτο περίεργο, ο φανατικώτερος λάτρης της, που έχει ωθήση τα φιλόμουσα αισθήματά του μέχρι της υστερίας.

— Αυτός είνε Μπετόβεν!

— Όχι, αδερφέ!

— Μπετόβεν! Μπετόβεν! Μη συζητάτε!


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 25.1.1937, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Και σπεύδει έξαλλος, αλλόφρων σχεδόν από ενθουσιασμόν, να στρωθή εν μεταρσιώσει (σ.σ. σε κατάσταση ψυχικής ανάτασης) μπροστά στο ραδιόφωνο, για ν’ απολαύση τους μαγευτικούς ήχους που αναδίδονται από το μεγάφωνό του. Από την στιγμήν αυτήν, από την ώρα που ο ραδιόφιλος θα καταλάβη την θέσιν του μπροστά εκεί, αρχίζει η κυριαρχία του. Είνε γνώστης βαθύς του μηχανισμού του, ενήμερος των ιδιοτροπιών του, κατατοπισμένος πλήρως εις τους σταθμούς και τα προγράμματά των. Πιάνει το κουμπί, τ’ αφίνει, το ξαναπιάνει, παίρνει την Ρώμην, πηδά στην Βουδαπέστην, ερευνά τους ουρανούς της Βιέννης, εκτείνεται μέχρι της Μόσχας.

— Τι κάνεις εκεί;

— Διώχνω τα παράσιτα!


Και είνε το μεγαλείτερο παράσιτο του ραδιοφώνου, του έχει τέτοιαν αγάπην, ώστε να σας κάνη να το συχαθήτε διά βίου. Πότε ρυθμίζει την έντασιν του ήχου, πότε αλλάζει σταθμόν γιατί δεν του αρέσουν τα ελαφρά κομμάτια, πότε φεύγει προτροπάδην (σ.σ. δρομαίως, πολύ γρήγορα) γιατί συναντά, όπως λένε, πολλά παράσιτα. Καταλαβαίνει από μουσική; Ισχυρίζεται ότι καταλαβαίνει. Το γεγονός είνε όμως ότι καταλαβαίνει λιγώτερο απ’ όλους και την λατρεύει περισσότερο. Την αισθάνεται περισσότερο, αλλά την νοιώθει ολιγώτερο. Έχει την μανίαν της μουσικής χωρίς να θεωρή απαραίτητον την γνώσιν της. Είνε φανατικός εραστής της κλασσικής μουσικής προ παντός. Ακούει Μπετόβεν και τρελλαίνεται, Βάγνερ και εκτραχηλίζεται (σ.σ. παρεκτρέπεται), Μόζαρτ και σεληνιάζεται, Λιστ και λιγώνεται, αδιάφορο αν δεν μπορεί να διακρίνη τον ένα από τον άλλο.

— Αυτός είνε Μπετόβεν!

Και είνε Λιστ.

— Αυτός είνε Βάγνερ!

Και είνε Μόζαρτ.

— Αυτός είνε Σούμαν!

Και είνε Μπετόβεν.

— Αυτός είνε Λιστ!

Και είνε Βάγνερ.


Δεν έχουν σημασίαν όλα αυτά. Καταφέρνει και συγκινείται; Αυτό είνε το ζήτημα. Σας διηγείται ότι χτες το βράδυ άκουσε μια υπέροχη «παστοράλε». Και αλλοίμονο αν δεν είστε κατατοπισμένος! Θα σας απευθύνη αμέσως βλέμμα εσχάτης περιφρονήσεως, ώστε να αισθανθήτε βαθυτάτην εντροπήν για την ασυγχώρητη αυτήν άγνοιαν και θα νομίσετε για μίαν στιγμήν ότι δεν επιτρέπεται να ζήτε και να κυκλοφορήτε πλέον χωρίς να πληροφορηθήτε επαρκώς τι είνε η «παστοράλε». Σνομπ της μουσικής, καταντά σωστή μάστιξ. Δεν επιτρέπει οπωσδήποτε καμμίαν αμφισβήτησιν σε ό,τι πη ο ίδιος. Απόλυτος στις γνώμες του, θίγεται βαθύτατα στην μουσικήν του φιλοτιμίαν από την οποιαδήποτε αντίρρησιν. Είπε Μπετόβεν; Μπετόβεν είνε, πάει, τελείωσε! Άλλωστε, καθώς κρατάει το κουμπί στα χέρια του και πότε δυναμώνει, πότε αδυνατίζει τους ήχους, αναγνωρίζει κάθε δευτερόλεπτο τα υπέροχα μοτίβα του γίγαντος της μουσικής. Εσείς όμως ο αδαής, έξαφνα, αναγνωρίζετε σ’ αυτό που ακούτε μοτίβα πολύ γνωστά αυτού του δήθεν αγνώστου κλασσικού κομματιού. Και ξαφνικά τι περίεργο! Η μουσική του Μπετόβεν εξελίσσεται εις γνωστότατα κομμάτια οπερέττας:

— Κοντέσσα Μαρίτσα!

Ο ραδιόφιλος ωχριά…

— Καλέ αστειεύεσαι;

Τα χάνει για μίαν στιγμήν, γυρίζει ύστερα απότομα το κουμπί και φεύγει από την Ρώμην στην Βιέννη. Δεν πιάνεται ποτέ! Κι’ αν πέση έξω καμμιά φορά, έχει τας δικαιολογίας του σαν άνθρωπος και αυτός. Το κακόν μόνον είνε τούτο: Ότι κάνει περισσότερο φιλολογίαν της μουσικής παρά μουσικήν. Κι’ αν θέλη κανείς πραγματικώς ν’ ακούση μουσικήν, αδύνατον να το καταφέρη εφ’ όσον στο ραδιόφωνο θα ευρίσκεται ο ραδιόφιλος. Σε κανένα σταθμόν δεν θα σταματήση περισσότερο από δύο ή τρία λεπτά. Ματαίως θα τον παρακαλέσετε να σταθή κάπου απ’ όπου ακούσατε ένα ωραίο πιάνο. Θα σας γυρίση το κουμπί με την απλήν εξήγησιν:

— Είνε πλάκες!

— Ε, κι’ ύστερα;

— Τι λες αδερφέ! Πλάκες θ’ ακούσωμε τώρα;

— Και πού το ξέρεις πως είνε πλάκες;

— Εγώ δεν ξέρω;

Όλα τα ξέρει. Το κάθε τι που απορρέει από το ραδιόφωνο είνε της πλήρους γνώσεώς του. Τον επέτυχα ένα βράδυ σ’ ένα σπίτι που είχε σταματήση σε μίαν διάλεξιν. Ήταν κάπου που ωρύετο, εγαύγιζε παρά ωμιλούσε. Λέξι δεν καταλάβαινε κανείς και είχαν επαναστατήση όλοι.

— Άσε ν’ ακούσωμε τίποτε, αδερφέ…

— Γιατί δεν σας αρέσει αυτό;

— Τι να μας αρέση;

— Είνε μια πρώτης τάξεως διάλεξις!


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 29.1.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η διάλεξις εδίδετο εις γλώσσαν γερμανικήν κι’ ο ραδιόφιλος δεν είχε ιδέαν της γλώσσης αυτής! Επέμενεν όμως εκεί! Το ραδιόφωνο για το ραδιόφωνο. Τα άλλα δεν τον ενδιαφέρουν κατά βάθος. Κι’ ας κάνη ότι δεν συγκινείται. Είνε μία μανία, πάθος σωστό, που ξεσπά εις βάρος των άλλων συνακροατών του.

Αν συναντήσετε τον ραδιόφιλον σ’ ένα σπίτι, ο κίνδυνος δεν είνε μεγάλος. Τότε καλή νύχτα και σώζεσθε. Σωτηρία δεν υπάρχει άμα τον έχετε γείτονά σας. Τότε πλέον είνε που θα σας ψήση το ψάρι στα χείλη. Από τις 8 το βράδυ θα ανοίξη τους μουσικούς κρουνούς του μεγαφώνου και θα σας ταλαιπωρή ολόκληρη την νύχτα. Το μεσημέρι θα ανακαλύψη επίσης κάποιον φλύαρο σταθμόν. Και την Κυριακή το πρωί θα λειτουργηθή από ραδιοφώνου. Τον έφερε γείτονά σας η κακή μοίρα; Σπεύσατε, φίλοι μου, να αλλάξετε εγκαίρως σπίτι. Γιατί αλλοιώς ή θα βρεθήτε στο φρενοκομείο ή θα εγκλεισθήτε στας φυλακάς. Διότι και μέχρι φόνου μπορείτε να φθάσετε όσοι έχετε λεπτότερα τα νεύρα…

*Κείμενο του Δημήτρη Ψαθά, που έφερε τον τίτλο «Ο ραδιόφιλος» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 1937.

Με το παρόν άρθρο τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου (εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου κατόπιν αποφάσεως της UNESCO).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Sell off με βουτιά 2,8%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Sell off με βουτιά 2,8%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Business
ΑΔΜΗΕ: Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Μπόρις Πάστερνακ: Αγώνας κατά του σύγχρονου Λεβιάθαν
Συγκλονιστική μαρτυρία 29.01.26

Μπόρις Πάστερνακ: Ήταν όντως άξιος του Νομπέλ Λογοτεχνίας;

Μονάχα τυφλωμένοι και βάρβαροι άνθρωποι —σ' οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουν— είναι δυνατόν να διαβάσουν τον «Δόκτορα Ζιβάγκο» σαν ένα αντικομμουνιστικό μανιφέστο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Απαράμιλλος τέχνη 23.01.26

Σταντάλ: Δίχως τέλος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σωρεία κακουργημάτων απήγγειλε ο εισαγγελέας για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του Δημοσίου μέσω διαδοχικών ΑΦΜ
Ελλάδα 13.02.26

Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ

Στα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρεται ότι 317 από τις επίμαχες επιχειρήσεις, είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Σύνταξη
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτητή της χρονιάς που θα βγαίνει από λίστα πέντε υποψηφίων, όμως στην Ελλάδα κρύβουν τις βαθμολογίες

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο