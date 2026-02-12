newspaper
Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026

Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»

Με την ηγεσία του ήδη υπό αμφισβήτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κινδυνεύει να γίνει η πρώτη πολιτική παράπλευρη απώλεια του σκανδάλου Έπσταϊν, τελώντας πια υπό προθεσμία

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Πόσες πολιτικές «ζωές» έχουν απομείνει στον Σερ Κιρ Στάρμερ;

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ήδη «κάψει» αρκετές μέσα στους μόλις 18 μήνες από την επάνοδο των Εργατικών στην εξουσία.

Κατά πολλούς, και δη μέσα στο ίδιο του το κόμμα, το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να φύγει από το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, αλλά πότε.

Στο φόντο είναι συνεχή λάθη πολιτικής, παραιτήσεις και «εσωτερικές ανταρσίες» που κλονίζουν συνεχώς την πρωθυπουργία Στάρμερ, παρά τη συντριπτική πλειοψηφία των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η νέα κρίση αφορά παράπλευρους χειρισμούς στη «σκιά» της υπόθεσης Έπσταϊν -ενός σκανδάλου, στο οποίο ο Στάρμερ δεν έχει άμεση εμπλοκή.

Έχει ωστόσο έμμεση και βαθιά πολιτική, διορίζοντας προ έτους τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ ως εν δυνάμει «γητευτή» του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν ήδη γνωστοί οι δεσμοί του ιστορικού στελέχους των Εργατικών με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία και πρώην χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Αν και ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από το πόστο στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, όταν προέκυψε ότι οι δεσμοί αυτοί ήταν ακόμη βαθύτεροι, παρέμενε ανενόχλητος μέλος των Εργατικών και της Βουλής των Λόρδων.

Αναγκάστηκε να υποβάλει διπλή παραίτηση, μετά τις νέες αποκαλύψεις περί χρηματισμού από τον Επστάιν και διαρροή ευαίσθητης κυβερνητικής πληροφόρησης το 2009 και το 2010, ενώ ήταν υπουργός επί πρωθυπουργίας Γκόρντον Μπράουν.

Πλέον ερευνάται για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Οι Εργατικοί κλήθηκαν να δώσουν στις αρχές όσα στοιχεία διαθέτουν.

Προς αποσόβηση ενός νέου «αντάρτικου», παραιτήθηκαν δύο κορυφαίοι συνεργάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, αναλαμβάνοντας προσωπικά την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση Μάντελσον.

«Οι σύμβουλοι συμβουλεύουν. Οι ηγέτες αποφασίζουν», έσφαξε με το βαμβάκι τον Στάρμερ η συντηρητική εφημερίδα The Telegraph.

«Αν ο προσωπάρχης του έπρεπε να παραιτηθεί επειδή συμβούλευσε τον πρωθυπουργό για τον διορισμό Μάντελσον, η λογική επιτάσσει ότι και ο πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί, επειδή έπραξε όπως του είπαν. Δεν μπορεί να μας κυβερνά ένα πρόβατο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον Πίτερ Μάντελσον μετά τον διορισμό του ως πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο του 2025 (Carl Court/Pool via REUTERS/File Photo)

Ο Στάρμερ, ο «πρίγκιπας του σκότους» και ο «οίκος του Μπλερ»

Ο 72χρονος Πίτερ Μάντελσον είναι γνωστός ως ο «πρίγκιπας του σκότους» της βρετανικής πολιτικής.

Ήταν από τις κεντρικές φιγούρες του κινήματος των Νέων Εργατικών του Τόνι Μπλερ και την κεντροδεξιά μεταστροφή τους.

Πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, είχε διατελέσει δύο φορές ως υπουργός, υπό τον Τόνι Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν.

Άλλες τόσες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τα υπουργικά πόστα του, ένεκα σκανδάλων.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν βασικό πρόσωπο στην «εκκαθάριση» που έκανε ο Στάρμερ κατά της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, όταν ανέλαβε τα «ηνία» των Εργατικών, το 2020.

Μετά την εκλογή του στην εξουσία, ο Στάρμερ διόρισε μπλερικούς Εργατικούς στο υπουργικό συμβούλιο και ως κορυφαίους συνεργάτες-συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου του (παραιτηθέντα πια) προσωπάρχη του Μόργκαν ΜακΣουίνι και του (επίσης παραιτηθέντα) διευθυντή Επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου, Τιμ Αλαν.

Πρακτικά «έλυναν και έδεναν», ενόσω ο Βρετανός πρωθυπουργός πατούσε εξ αρχής σε δύο βάρκες, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις αποκλίνουσες πτέρυγες των Εργατικών, που προσπαθεί ακόμη να ελέγξει.

Μπήκε εξάλλου στην πολιτική σχετικά αργά, στα πενήντα του, μετά από μια μακρά καριέρα ως δικηγόρος, χωρίς σταθερό δίκτυο σχέσεων εντός του κόμματος ή της εκλογικής βάσης.

Η ταχεία άνοδός του σε εξέχουσα θέση στο «σκιώδες» υπουργικό συμβούλιο του αριστερού Τζέρεμι Κόρμπιν τον έφερε αρχικά σε απόσταση με πολλούς από τα σημερινά βαριά ονόματα των Εργατικών.

Οι μετέπειτα εκκαθαρίσεις τον αποξένωσαν από την αριστερή πτέρυγα, με ένα εξέχων στέλεχός της να θεωρείται σήμερα από πλέον κατάλληλος διάδοχος: ο πρώην υπουργός των Εργατικών, νυν δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Στάρμερ είναι πλέον αντιδημοφιλής στο ευρύ κοινό και χωρίς σημαντικό δίκτυο προσωπικών συμμάχων για να αξιοποιήσει σε περιόδους εσωτερικής πίεσης στο κόμμα.

Συνεχίζει να ισορροπεί σε δύο βάρκες, όμως με όλο και λιγότερη σταθερότητα, καθώς στα εσωκομματικά «νερά» επικρατεί πλέον φουρτούνα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έξω από το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, στο Λονδίνο (REUTERS/Toby Melville)

Πολιτικό hangover

Στην πραγματικότητα, μαίνεται πια ένας αδυσώπητος παρασκηνιακός πόλεμος ως προς το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πλεύσουν οι Εργατικοί.

Πιο αριστερά ή πιο δεξιά, καθώς υστερούν δημοσκοπικά της λαϊκιστικής ακροδεξιάς του Ντάιτζελ Φάρατζ και πλαγιοκοπούνται από το Κόμμα των Πρασίνων.

Όσο για τον Κιρ Στάρμερ; Προσπαθεί πολιτικά να επιβιώσει.

Ζήτησε (ξανά) συγγνώμη για την κακή κρίση του, εν προκειμένω από τα θύματα του Έπσταϊν για τον διορισμό του Μάντελσον, αυτοπροβαλλόμενος ωστόσο και αυτός ως θύμα.

«Μας είπε ψέματα», τόνισε, πλήττοντας περαιτέρω το λαβωμένο ηγετικό προφίλ του.

Επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, επικαλούμενος την λαϊκή εντολή -και μια προσωπική αποστολή- να αλλάξει τη Βρετανία.

Δεν απολογήθηκε για το γεγονός ότι κράτησε μέχρι τέλους ως προσωπάρχη τον Μόργκαν ΜακΣουίνι: γνωστό έμπιστο του Μάντελσον (οι κακές γλώσσες στο Λονδίνο λένε ότι δεν έπαιρνε ούτε ανάσα χωρίς να τον ρωτήσει), αλλά και επικεφαλής της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του Στάρμερ.

Η σχεδόν ομόθυμη επαναβεβαίωση της στήριξης στο πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού μετά την τελευταία κρίση θεωρείται περισσότερο προπέτασμα καπνού.

Μένουν εξάλλου πολλά να ξεκαθαρίσουν, προτού εκδηλωθεί το προαναγγελθέν πια «πραξικόπημα».

Κυρίως, πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατή μεταξύ των επιφανών δελφίνων.

Η αριστερή Άντζελα Ρέινερ «κάηκε» πρόσφατα από το σκάνδαλο φοροδιαφυγής, που την εξώθησε σε παραίτηση από αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Στέγασης.

Ο Εντ Μίλιμπαντ έχει ήδη δοκιμαστεί, με αποτυχία.

Η μπλερική υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ κλίνει προς τα δεξιά, το ίδιο και ο (επίσης μπλερικός) υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που μέχρι πρότινος εκθείαζε δημόσια τον Μάντελσον.

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται «πολύ αριστερός».

Παραμένει ωστόσο η πιο σοβαρή απειλή για τον Στάρμερ, αν και βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικού νυμφώνος.

Οι εξελίξεις μπορεί να τρέξουν πολύ γρήγορα στη Βρετανία.

Δύο κρίσιμες ημερομηνίες

Ο Στάρμερ έχει κάθε λόγο να κοιτά με αγωνία δύο ημερομηνίες στο ημερολόγιο, που θα μπορούσαν να καθορίσουν το πολιτικό του μέλλον.

Στις 26 Φεβρουαρίου, οι Εργατικοί κινδυνεύουν να χάσουν από το Reform UK του Φάρατζ τις συμπληρωματικές εκλογές για την αναπλήρωση της βουλευτικής έδρας στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον.

Πρόκειται για ένα μεταπολεμικό προπύργιό τους, στο οποίο ήθελε να θέσει υποψηφιότητα ο Άντι Μπέρναμ, διεκδικώντας την επιστροφή του στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Αποκλείστηκε ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες από τα κομματικά όργανα. Κίνηση, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Ακόμη πάντως και εάν οι Εργατικοί καταφέρουν να νικήσουν (παρά τη συνεχή διαρροή ψήφων προς το Κόμμα των Πρασίνων) ή ο Στάρμερ καταφέρει να αντέξει ακόμη ένα ισχυρό πολιτικό πλήγμα, οι τοπικές εκλογές στην Αγγλία και οι εθνικές εκλογές στη Σκωτία και την Ουαλία στις 7 Μαΐου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη χαριστική βολή.

Τα αποτελέσματα, όπως τουλάχιστον προβλέπουν οι έως τώρα δημοσκοπήσεις, θα είναι καταστροφικά για τους Εργατικούς.

Τα περιθώρια για «θαύματα» στενεύουν…

World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλμπιν Κούρτι
Πρίστινα 12.02.26

Νέα κυβέρνηση στο Κόσοβο με επικεφαλής τον Αλμπιν Κούρτι

Την τρίτη κυβερνητική θητεία του αναλαμβάνει ο Αλμπιν Κούρτι, καθώς το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη νέα κυβέρνησή του, βάζοντας τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο στο Μαϊάμι με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής
Μαϊάμι 12.02.26 Upd: 05:47

Σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής συγκαλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, και μέχρι στιγμής έχουν προσκληθεί πρόεδροι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Δυτική Οχθη 12.02.26

Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν σπίτια Παλαιστινίων κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία, λέει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας
Μπογοτά 12.02.26

Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία

Ο στρατός της Βενεζουέλας, έπειτα από την αλλαγή εξουσίας, «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή της μεθορίου», απωθώντας ομάδες ανταρτών προς την Κολομβία, δηλώνει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας.

Σύνταξη
Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
Οπλοκατοχή 11.02.26

Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση

Ο Καναδάς, έπειτα από ένοπλη επίθεση με 22 θύματα το 2020, είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όπλων που ανήκαν σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη
Déjà vu 11.02.26

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Μια απίθανη γερμανο-ιταλική συμμαχία μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και της Τζόρτζια Μελόνι αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου
Υγεία 12.02.26

Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου

Η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η έντονη κόπωση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι στη μέση της ενήλικης ζωής δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κρίσιμης σύγκλισης βιολογικών αλλαγών και απαιτήσεων της ζωής

Σύνταξη
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;
InCulture 12.02.26

Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;

Η εικόνα στα μεγάλα και μικρότερα ελληνικά μουσεία, με αφορμή τους προβληματισμούς των ιδρυμάτων στο εξωτερικό, όπου γίνεται λόγος για «κορεσμό»

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Media 12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 12.02.26

«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέβηκε σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξεσήκωσε το κοινό που για ακόμα μια φορά είχε γεμίσει ασφυκτικά του στούντιο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

Από τον «σασμό» στη ρήξη: το παρασκήνιο, τα τελεσίγραφα και η πράσινη «τριπλέτα» που απειλεί να στείλει την ΠΑΣΚΕ στην τρίτη θέση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη – Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα
Live χάρτης 11.02.26

Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη - Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τις πρώτες βροχοπτώσεις να σημειώνονται δυτικά και νότια. Μετ’ εμποδίων το τσίκνισμα. Δείχνει «τα δόντια του» ο καιρός. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
Ηράκλειο 11.02.26

Άγρια δολοφονία για τα μάτια μιας γυναίκας - Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
