09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 21:15

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Σφίγγει διαρκώς ο κλοιός γύρω από τον Κιρ Στάρμερ, καθώς οι συνέπειες των αποκαλύψεων από τα αρχεία Έπσταϊν δεν του επιτρέπουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Μέσα σε περίπου ένα 24ωρο παραιτήθηκαν δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του, σε μια προφανή προσπάθεια να σηκώσουν το βάρος του σκανδάλου Μάντελσον.

Και παρά το γεγονός αυτό, εκτός από την αντιπολίτευση, και μέσα στο Εργατικό Κόμμα είναι δυνατές οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

ΜακΣουίνι και Άλαν

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο διευθυντής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου, Τιμ Άλαν, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Ούτε 24 ώρες νωρίτερα είχε παραιτηθεί και το δεξί χέρι του Κιρ Στάρμερ. Ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ, Μόργκαν ΜακΣουίνι. Ο ΜακΣουίνι ήταν «προστατευόμενος» του Στίβεν Μάντελσον στα πρώτα του βήματα στην πολιτική. Και ως επικεφαλής του γραφείου του Στάρμερ είχε προτείνει τον Μάντελσον για τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στην Ντάουνινγκ Στριτ. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και την ομάδα του κάθε επιτυχία», δήλωσε ο Άλαν. Είχα αναλάβει καθήκοντα μόλις πριν από πέντε μήνες.

Ο Στάρμερ με τον Μάντελσον στην Ουάσιγκτον πριν από τις αποκαλύψεις του Σεπτεμβρίου

Ο Κιρ Στάρμερ απέπεμψε τον Μάντελσον, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ήρθαν στο φως οι πρώτες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προκάλεσε μια χιονοστιβάδα, που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν μπορεί να ελέγξει. Και ίσως τελικά χάσει τη θέση του. Ο Economist ήδη μιλάει για τα σενάρια και τους πιθανούς αντικαταστάτες του.

Δημόσια παρέμβαση

Εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια στελέχη του Εργατικού Κόμματος, η πιο δυνατή -ενδεχομένως και βαρύνουσα- φωνή τη Δευτέρα ήταν αυτή του Άνας Σάρβαρ.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Σκωτία, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε από τη Γλασκώβη, κάλεσε ξεκάθαρα τον Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος. Κυρίως γιατί φοβάται τις συνέπειες του σκανδάλου στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη Σκωτία, όπου οι Εργατικοί κινδυνεύουν να χάσουν τη δυναμική των πρόσφατων βρετανικών εκλογών.

Ο Σάρβαρ, που ήταν από τους ένθερμους υποστηρικτές του Στάρμερ, είπε ότι «πρέπει να σταματήσει η απόσπαση της προσοχής από τα σημαντικά». Και πως παρά «τον προσωπικό πόνο και την οδύνη», οι Εργατικοί χρειάζονται «αλλαγή κατεύθυνσης».

Η ακροδεξιά τρίβει τα χέρια της

Μετά από 19 μήνες στην εξουσία, οι Εργατικοί δείχνουν να έχουν απογοητεύσει τους Βρετανούς. Υποσχέθηκαν μια «δεκαετία εθνικής ανανέωσης», αλλά μια σειρά από πολιτικά λάθη και αναταραχές στην κορυφή της κυβέρνησης οδήγησαν την αποδοχή του Στάρμερ σε ιστορικά χαμηλά. Και οι εξελίξεις ωφελούν το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ σημείωσε ότι ο Στάρμερ «θα έπρεπε να παραιτηθεί και νομίζω ότι θα το κάνει σύντομα». Μάλιστα εκτίμησε ότι οι πιθανότητες γενικών εκλογών «φέτος μόλις έγιναν πιο μεγάλες».

Δημοσιογράφος καλύπτει τα γεγονότα έξω από το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ / REUTERS/Corey Rudy

Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έχουν καταστήσει την υπόθεση ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της Βρετανίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο διορισμός και τα ψέματα του Μάντελσον

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσωπικότητες των Εργατικών κάλεσαν τον Στάρμερ να δημοσιεύσει τα έγγραφα για τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Παραιτούμενος, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη» για τον διορισμό. Είπε ότι εκείνος συμβούλευσε τον Στάρμερ να λάβει αυτή την απόφαση.

«Η απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική», δήλωσε ο ΜακΣούινι. Και πρόσθεσε ότι «στηρίζει πλήρως» τον πρωθυπουργό.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Μάντελσον είχε πει ψέματα για την έκταση της φιλίας του με τον Έπσταϊν. Επίσης, ότι οι αποκαλύψεις από την τελευταία δημοσίευση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήταν «πέρα από εξοργιστικές». Ο Στίβεν Μάντελσον εμφανίζεται να διοχετεύει στον Αμερικανό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία κυβερνητικές πληροφορίες επί πρωθυπουργίας Γκόρντον Μπράουν. Αλλά και στοιχεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία υπηρέτησε ως επίτροπος.

Η «επαίσχυντη συμπεριφορά» του, είπε ο Κιρ Στάρμερ για τον Μάντελσον, είναι «εντελώς ασύμβατη με τη δημόσια υπηρεσία».

Μια δύσκολη μάχη

Μέσα στον ορυμαγδό των επιθέσεων που δέχεται, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στην κυβέρνησή του, πολλοί υπουργοί έσπευσαν να στηρίξουν τον Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα να πείσει κυρίως το κόμμα του ότι παραμένει το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της χώρας.

Peter Nicholls/Pool via REUTERS

Πριν από την κεκλεισμένων των θυρών συνάντησή του με τους σχεδόν 400 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, μέλη του υπουργικού συμβουλίου δήλωσαν δημόσια ότι πρέπει να μείνει.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Ντέιβιντ Λάμι, αναπληρωτής πρωθυπουργός, δήλωσε ότι ο Στάρμερ είχε κερδίσει μια εντολή «για πέντε χρόνια για να υλοποιήσει το μανιφέστο των Εργατικών… Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μας αποσπάσει την προσοχή από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και υποστηρίζουμε τον πρωθυπουργό σε αυτό».


Η υπουργός Εκωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι η ηγεσία του Στάρμερ ήταν απαραίτητη «όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή».

Η πίεση της αντιπολίτευσης

Η συνάντηση με τους βουλευτές αναμένεται να λειτουργήσει συνεκτικά για το Εργατικό Κόμμα και σύμφωνα με αναλυτές η πιθανότητα παραίτησης του Στάρμερ, απομακρύνεται. Για την ώρα.

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει ότι πρέπει να φύγει.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι η θέση του Στάρμερ είναι «στον αέρα». Είπε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δεν έχει κανέναν έλεγχο» της κυβέρνησης, συνεπώς πρέπει να αφήσει άλλον να αναλάβει.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επέκριναν την παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, εκτιμώντας ότι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος. Ο Κιρ Στάρμερ ήταν αυτός που τελικά διόρισε τον Μάντελσον, επισήμανε το κόμμα, συνεπώς «η ευθύνη βαραίνει αυτόν».

Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας στο βρετανικό κοινοβούλιο, Στίβεν Φλιν, κάλεσε επίσης τον Βρετανό πρωθυπουργό να «κάνει το αξιοπρεπές». Να παραιτηθεί.

Τέλος, ο ηγέτης του Πράσινου Κόμματος, Ζακ Πολάνσκι, επικεντρώθηκε στην παραίτηση του Άλαν, λέγοντας ότι ο ρόλος του στην Ντάουνινγκ Στριτ ήταν μέρος «του ευρύτερου μοτίβου αμφισβητήσιμων διορισμών».

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Stream newspaper
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Femme 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
