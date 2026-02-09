Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Σφίγγει διαρκώς ο κλοιός γύρω από τον Κιρ Στάρμερ, καθώς οι συνέπειες των αποκαλύψεων από τα αρχεία Έπσταϊν δεν του επιτρέπουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Μέσα σε περίπου ένα 24ωρο παραιτήθηκαν δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του, σε μια προφανή προσπάθεια να σηκώσουν το βάρος του σκανδάλου Μάντελσον.

Και παρά το γεγονός αυτό, εκτός από την αντιπολίτευση, και μέσα στο Εργατικό Κόμμα είναι δυνατές οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

ΜακΣουίνι και Άλαν

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο διευθυντής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου, Τιμ Άλαν, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Ούτε 24 ώρες νωρίτερα είχε παραιτηθεί και το δεξί χέρι του Κιρ Στάρμερ. Ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ, Μόργκαν ΜακΣουίνι. Ο ΜακΣουίνι ήταν «προστατευόμενος» του Στίβεν Μάντελσον στα πρώτα του βήματα στην πολιτική. Και ως επικεφαλής του γραφείου του Στάρμερ είχε προτείνει τον Μάντελσον για τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στην Ντάουνινγκ Στριτ. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και την ομάδα του κάθε επιτυχία», δήλωσε ο Άλαν. Είχα αναλάβει καθήκοντα μόλις πριν από πέντε μήνες.

Ο Κιρ Στάρμερ απέπεμψε τον Μάντελσον, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ήρθαν στο φως οι πρώτες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προκάλεσε μια χιονοστιβάδα, που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν μπορεί να ελέγξει. Και ίσως τελικά χάσει τη θέση του. Ο Economist ήδη μιλάει για τα σενάρια και τους πιθανούς αντικαταστάτες του.

Δημόσια παρέμβαση

Εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια στελέχη του Εργατικού Κόμματος, η πιο δυνατή -ενδεχομένως και βαρύνουσα- φωνή τη Δευτέρα ήταν αυτή του Άνας Σάρβαρ.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Σκωτία, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε από τη Γλασκώβη, κάλεσε ξεκάθαρα τον Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος. Κυρίως γιατί φοβάται τις συνέπειες του σκανδάλου στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη Σκωτία, όπου οι Εργατικοί κινδυνεύουν να χάσουν τη δυναμική των πρόσφατων βρετανικών εκλογών.

Ο Σάρβαρ, που ήταν από τους ένθερμους υποστηρικτές του Στάρμερ, είπε ότι «πρέπει να σταματήσει η απόσπαση της προσοχής από τα σημαντικά». Και πως παρά «τον προσωπικό πόνο και την οδύνη», οι Εργατικοί χρειάζονται «αλλαγή κατεύθυνσης».

Η ακροδεξιά τρίβει τα χέρια της

Μετά από 19 μήνες στην εξουσία, οι Εργατικοί δείχνουν να έχουν απογοητεύσει τους Βρετανούς. Υποσχέθηκαν μια «δεκαετία εθνικής ανανέωσης», αλλά μια σειρά από πολιτικά λάθη και αναταραχές στην κορυφή της κυβέρνησης οδήγησαν την αποδοχή του Στάρμερ σε ιστορικά χαμηλά. Και οι εξελίξεις ωφελούν το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ σημείωσε ότι ο Στάρμερ «θα έπρεπε να παραιτηθεί και νομίζω ότι θα το κάνει σύντομα». Μάλιστα εκτίμησε ότι οι πιθανότητες γενικών εκλογών «φέτος μόλις έγιναν πιο μεγάλες».

Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έχουν καταστήσει την υπόθεση ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της Βρετανίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο διορισμός και τα ψέματα του Μάντελσον

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσωπικότητες των Εργατικών κάλεσαν τον Στάρμερ να δημοσιεύσει τα έγγραφα για τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Παραιτούμενος, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη» για τον διορισμό. Είπε ότι εκείνος συμβούλευσε τον Στάρμερ να λάβει αυτή την απόφαση.

«Η απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική», δήλωσε ο ΜακΣούινι. Και πρόσθεσε ότι «στηρίζει πλήρως» τον πρωθυπουργό.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Μάντελσον είχε πει ψέματα για την έκταση της φιλίας του με τον Έπσταϊν. Επίσης, ότι οι αποκαλύψεις από την τελευταία δημοσίευση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήταν «πέρα από εξοργιστικές». Ο Στίβεν Μάντελσον εμφανίζεται να διοχετεύει στον Αμερικανό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία κυβερνητικές πληροφορίες επί πρωθυπουργίας Γκόρντον Μπράουν. Αλλά και στοιχεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία υπηρέτησε ως επίτροπος.

Η «επαίσχυντη συμπεριφορά» του, είπε ο Κιρ Στάρμερ για τον Μάντελσον, είναι «εντελώς ασύμβατη με τη δημόσια υπηρεσία».

Μια δύσκολη μάχη

Μέσα στον ορυμαγδό των επιθέσεων που δέχεται, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στην κυβέρνησή του, πολλοί υπουργοί έσπευσαν να στηρίξουν τον Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα να πείσει κυρίως το κόμμα του ότι παραμένει το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της χώρας.

Πριν από την κεκλεισμένων των θυρών συνάντησή του με τους σχεδόν 400 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, μέλη του υπουργικού συμβουλίου δήλωσαν δημόσια ότι πρέπει να μείνει.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Ντέιβιντ Λάμι, αναπληρωτής πρωθυπουργός, δήλωσε ότι ο Στάρμερ είχε κερδίσει μια εντολή «για πέντε χρόνια για να υλοποιήσει το μανιφέστο των Εργατικών… Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μας αποσπάσει την προσοχή από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και υποστηρίζουμε τον πρωθυπουργό σε αυτό».

Keir Starmer won a massive mandate 18 months ago, for five years to deliver on Labour’s manifesto that we all stood on. We should let nothing distract us from our mission to change Britain and we support the Prime Minister in doing that. — David Lammy (@DavidLammy) February 9, 2026



Η υπουργός Εκωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι η ηγεσία του Στάρμερ ήταν απαραίτητη «όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή».

Later this week, Keir Starmer will lead our delegation to the Munich Security Conference. At this crucial time for the world, we need his leadership not just at home but on the global stage, and we need to keep our focus where it matters, on keeping our country safe. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) February 9, 2026

Η πίεση της αντιπολίτευσης

Η συνάντηση με τους βουλευτές αναμένεται να λειτουργήσει συνεκτικά για το Εργατικό Κόμμα και σύμφωνα με αναλυτές η πιθανότητα παραίτησης του Στάρμερ, απομακρύνεται. Για την ώρα.

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει ότι πρέπει να φύγει.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι η θέση του Στάρμερ είναι «στον αέρα». Είπε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δεν έχει κανέναν έλεγχο» της κυβέρνησης, συνεπώς πρέπει να αφήσει άλλον να αναλάβει.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επέκριναν την παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, εκτιμώντας ότι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος. Ο Κιρ Στάρμερ ήταν αυτός που τελικά διόρισε τον Μάντελσον, επισήμανε το κόμμα, συνεπώς «η ευθύνη βαραίνει αυτόν».

Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας στο βρετανικό κοινοβούλιο, Στίβεν Φλιν, κάλεσε επίσης τον Βρετανό πρωθυπουργό να «κάνει το αξιοπρεπές». Να παραιτηθεί.

Τέλος, ο ηγέτης του Πράσινου Κόμματος, Ζακ Πολάνσκι, επικεντρώθηκε στην παραίτηση του Άλαν, λέγοντας ότι ο ρόλος του στην Ντάουνινγκ Στριτ ήταν μέρος «του ευρύτερου μοτίβου αμφισβητήσιμων διορισμών».