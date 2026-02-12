Φιλιππίνες: 51χρονη food vlogger πέθανε αφού έφαγε «καβούρι του διαβόλου» για τα social media

Μια 51χρονη Φιλιππινέζα vlogger φαγητού πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου μετά την κατανάλωση ενός «καβουριού του διαβόλου» ενώ γυρνούσε βίντεο για τα social media.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η Emma Amit και οι φίλοι της μάζεψαν οστρακοειδή σε ένα δάσος κοντά στο Puerto Princesa, του Παλαουάν των Φιλιππινών, στις 4 Φεβρουαρίου.

Η Emma βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να μαγειρεύει τα αλιεύματα σε γάλα καρύδας και να τα τρώει για τους followers της στο TikTok και το Facebook.

Την επόμενη μέρα, αρρώστησε σοβαρά από τις τοξίνες του καβουριού.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είχε σπασμούς και τα χείλη της έγιναν σκούρα μπλε καθώς έχασε τις αισθήσεις της.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί προσπάθησαν να την σώσουν, αλλά πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες μετά την κατανάλωση των οστρακοειδών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι τοπικές αρχές βρήκαν τα χαρακτηριστικά, έντονα χρωματισμένα κελύφη των αβουριών στα σκουπίδια της.

Ο Laddy Gemang, αρχηγός του χωριού Luzviminda, εξέφρασε τη λύπη και την έκπληξή του για το θάνατο της Emma, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ήταν γνωστοί ως έμπειροι ψαράδες.

«Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, οπότε ξέρω ότι γνωρίζουν ότι αυτό το καβούρι είναι επικίνδυνο να το φάνε. Γιατί λοιπόν το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει», παραπονέθηκε.

Αντίδραση των αρχών

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο Gemang εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του Puerto Princesa να αποφύγουν αυτά τα καβούρια.

«Ζητώ από τους κατοίκους του Puerto Princesa να είναι διπλά προσεκτικοί. Μην τρώτε αυτά τα επικίνδυνα καβούρια, γιατί έχουν στοιχίσει δύο ζωές εδώ στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας», προειδοποίησε ο Gemang.

Τα καβούρια του διαβόλου, γνωστά και ως τοξικά καβούρια των υφάλων, είναι ένα είδος καβουριού που ζει στους κοραλλιογενείς υφάλους της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού.

Περιέχουν θανατηφόρες νευροτοξίνες όπως η σαξιτοξίνη και η τετροδοτοξίνη, που βρίσκονται και στα ψάρια-φούσκα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν να μην τα τρώτε, λέγοντας ότι «όμορφα», αλλά μπορούν να σκοτώσουν μέσα σε λίγες ώρες.