newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Οικονομία 12 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Spotlight

Με αφορμή την ετήσια ειδική έκθεση του ΕΡΓΑΝΗ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το 2025, το υπουργείο Εργασίας πανηγυρίζει ότι «έσπασε το φράγμα των 1500 ευρώ», για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης.

Απομονώνοντας το στοιχείο αυτό, εκπρόσωποι της κυβέρνησης καυχιούνται ότι επιτεύχθη (έστω και κολοβός) ο στόχος που είχε θέσει για το 2027, τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα.

Το υπουργείο επίσης εστιάζει στο ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μετακινήθηκαν από τα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια, ξεκολλώντας από το όριο των 1000 ευρώ μικτά.

Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία, που τεχνηέντως αποσιωπώνται από την κυβερνητική ανάλυση και δείχνουν μια διόλου ρόδινη εικόνα.

Καταρχάς, ο πραγματικός (και όχι ο ονομαστικός) μέσος μισθός όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε.
Η αύξηση του μέσου μισθού πλήρους και μερικής απασχόλησης σε ονομαστικούς όρους περιορίζεται στο 1,5 %, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό του 2025, που διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά το 61% των εργαζομένων

Επιπλέον σχεδόν τρεις στους δέκα μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (28,27%) το 2025 είχαν μεικτές αποδοχές κάτω ή γύρω από τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για περίπου 700.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων πάνω από τους μισούς (σχεδόν 380.000), έχουν μικτές μηνιαίες αποδοχές κάτω από 800 ευρώ μικτά, δηλαδή πολύ χαμηλότερες και από τον κατώτατο.
Από 901 – 1.000 ευρώ μεικτά λάμβανε το 8,23% των μισθωτών και από 1.001 έως 1.200 ευρώ μεικτά το 24,29%.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι για περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς πάνω από έξι στους δέκα, ο μέσος μικτός μισθός είναι κάτω από 1000 ευρώ καθαρά.  Συνολικά το 77% των μισθωτών βρίσκονται κάτω από το όριο των 1500 ευρώ μικτά, που έχει θέσει η κυβέρνηση ως πήχη.

πηγή: ΕΝΑ – Επεξεργασία ΕΡΓΑΝΗ

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Από τα υπόγεια στο ισόγειο

Μια ψύχραιμη αποτίμηση των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ επιχειρεί η ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.
Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει το ΕΡΓΑΝΗ, οι ερευνητές παρουσιάζουν την κατανομή των μισθωτών, ανά κλιμάκιο μηνιαίων αποδοχών, προσθέτοντας μια επιπλέον παράμετρο: Τις αθροιστικες κατανομές των μισθωτών το 2024 και 2025, δηλαδή τα ποσοστά εργαζομένων που βρίσκονται κάτω από την ανώτατη τιμή κάθε κλιμακίου.

Η γενική εικόνα που προκύπτει από τους πίνακες των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ,  είναι η μετατόπιση προς τα πάνω ολόκληρης της μισθολογικής κατανομής λόγω της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Δηλαδή η μετακίνηση πολλών μισθωτών από τα χαμηλά στα αμέσως ανώτερα κλιμάκια.
Το ποσοστό των μισθωτών με μικτές αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ μειώθηκε από 46,3% (περίπου 1,1 εκατ. άτομα) το 2024 σε 36,5% (περίπου 900 χιλ. άτομα) το 2025.

Συνωστισμός στους κάτω ορόφους – μοναξιά στα ρετιρέ

Η κατανομή των μισθών και οι διαφορές μεταξύ 2024 και 2025 αποτυπώνονται πιο ευανάγνωστα στο παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 1).
Το βασικό στοιχείο που παρατηρείται, σύμφωνα με την ανάλυση του ΕΝΑ, είναι η θετική ή αλλιώς δεξιά ασυμμετρία κατανομής, ένα σύνηθες χαρακτηριστικό της μισθολογικής ανισότητας.

Στη στατιστική, θετική ή δεξιά ασυμμετρία έχουμε όταν η «ουρά» της κατανομής, εκτείνεται στα δεξιά, εκεί που βρίσκονται οι υψηλότερες τιμές. Αντιθέτως τα περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται στα αριστερά, στο χαμηλό άκρο της κατανομής.
Έτσι και στην περίπτωση των μισθών, τα μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων συγκεντρώνονται στις χαμηλότερες αμοιβές, ενώ μικρότερα ποσοστά βρίσκονται στις υψηλότερες.

Με άλλα λόγια, ο μέσος μισθός (μέσος όρος του μισθού όλων των μισθωτών) είναι υψηλότερος από τον διάμεσο μισθό (ο μισθός κάτω από τον οποίο αμείβονται οι μισοί μισθωτοί).
Ο διάμεσος μισθός θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός από τον μέσο μισθό, καθώς δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Ούτε 1000 ευρώ καθαρά ο  διάμεσος μισθός

Τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ δεν δίνουν τον διάμεσο μισθό, αλλά μόνο τον μέσο μισθό. Μπορούμε  κατά προσέγγιση να υπολογίσουμε τον διάμεσο μισθό, με βάση τις κατανομές των κλιμακίων.
Για παράδειγμα το 2024, το ποσοστό των μισθωτών που αμείβονταν με λιγότερα από 1.000 ευρώ μικτά ήταν 46,3%. Το ποσοστό αυτών που αμείβονταν με λιγότερα από 1.200 ευρώ ήταν 65,7%.  Αυτό σημαίνει ότι ο διάμεσος μισθός ήταν κοντά στα 1.000 ευρώ μικτά (περίπου 830 καθαρά).

Το 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά μειώθηκαν σε 36,5% και 60,8%, κάτι που σημαίνει ότι ο διάμεσος μισθός ήταν αρκετά περισσότερο από 1.000 ευρώ αλλά αρκετά κάτω από 1.200 ευρώ. Αν λάβουμε ως διάμεσο μισθό τα 1100 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι οι μισοί εργαζόμενοι πληρώνονται με λιγότερα από 900 ευρώ καθαρά. Πρόκειται για ένα ποσό που δύσκολα φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα, ιδίως για κάποιον που νοικιάζει σπίτι, πληρώνει δάνειο ή μεγαλώνει παιδί, πόσο μάλλον παιδιά.

Πώς μειώθηκε ο πραγματικός μέσος μισθός

Σε αντίθεση με τον διάμεσο μισθό, ο μέσος μισθός μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια.  Το σύνολο των μισθολογικών αμοιβών αυξήθηκε κατά 4,53% ενώ οι μισθωτοί κατά 2,95%.  Ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 1,53%, από 1.342 σε 1.363 ευρώ μικτά, ποσό που με βάση τη φορολογία του 2025 αντιστοιχεί σε 1063 ευρώ καθαρά.  Η καθαρή αύξηση είναι χαμηλότερη από 20 ευρώ τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, ο διάμεσος μισθός είναι σαφώς χαμηλότερος από τον μέσο μισθό, κάτι που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μισθωτών αμείβεται αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού μεταξύ 2024-25 ανέρχεται στο 6%, αρκετά υψηλότερη από την αύξηση του μέσου μισθού.

Όμως ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού υπερβαίνει την αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2025 (2,9%) όπως δίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του μέσου μισθού είναι σημαντικά μικρότερη. Άρα σε πραγματικούς όρους ο μέσος μισθός έχει μειωθεί, γεγονός που διαψεύδει τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς.

Στην πραγματικότητα ο μέσος μισθός του 2025, είχε μικρότερη αγοραστική δύναμη από το 2024, αφού η ονομαστική αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού.

Ο μισθός ανά θέση εργασίας

Αν ο υπολογισμός του μέσου μισθού γίνει όχι κατά εργαζόμενο, αλλά με βάση τις θέσεις εργασίας – καθώς 131.122 εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις – τότε αυτός μειώνεται στα 1.293,7 ευρώ μεικτά.

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι στον μέσο μισθό περιλαμβάνονται και οι δηλωμένες υπερωρίες, κυριακάτικα, νυχτερινά αργίες – όταν και αν πληρώνονται. Δηλαδή για να βγει έστω και το χιλιάρικο, δεν αρκεί το οχτάωρο, αλλά απαιτούνται ωράρια λάστιχο, που πλέον ξεχειλώνονται ως και σε 13ωρα σε έναν εργοδότη.

Τέλος, στους χαμηλούς και πολύ χαμηλούς μισθούς αποτυπώνεται και η υποαπασχόληση, η οποία επίσημα (κάτω από 35 ώρες) ανέρχεται στο 21,5%, με τους μισούς από αυτούς τους εργαζόμενους να εργάζονται κάτω και από τις 20 ώρες την εβδομάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Business
Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο