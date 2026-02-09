newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Οικονομία 09 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Ο εποχικός και «κυκλικός» χαρακτήρας της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα τελευταία στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από το 2008, αυτό που βλέπουμε είναι μια αέναη ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπαινοβγαίνουν στις περιστρεφόμενες πόρτες ανεργίας και προσωρινής εργασίας, αλλάζοντας δύο και τρεις δουλειές τον χρόνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δ’ τρίμηνο του 2025, έκλεισε με αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο απασχόλησης, δηλαδή την αναλογία προσλήψεων-απολύσεων.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου έχασαν τη δουλειά τους σχεδόν ένα εκατομμύριο μισθωτοί   (988.178 άτομα). Πάνω από επτά στους δέκα απολύθηκαν (726.284), ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς,

Το ίδιο διάστημα έγιναν 747.147 προσλήψεις, με τον τελικό απολογισμό να δείχνει απώλειες -241.031 θέσεων εργασίας.

Μαύρος Οκτώβρης, γκρίζος Δεκέμβρης

Ο πιο «μαύρος» μήνας ήταν ο Οκτώβριος του 2025, με περισσότερες από 120.000 απώλειες θέσεων εργασίας. Το αρνητικό ισοζύγιο του Οκτωβρίου δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο, καθώς η λήξη της τουριστικής σεζόν φέρνει μαζί της κύμα απολύσεων-αποχωρήσεων εποχικών εργαζομένων. Η διαφορά με τα προηγούμενα έτη, είναι ότι προηγήθηκε ένας επίσης κακός Σεπτέμβρης, ο πρώτος εδώ και δέκα χρόνια με αρνητικό πρόσημο.

Τον Νοέμβριο χάθηκαν σχεδόν 96.500 θέσεις εργασίας και άλλες 14.500 τον Δεκέμβριο. Το αρνητικό πρόσημο του Δεκεμβρίου είναι επίσης κακό προμήνυμα, καθώς πρόκειται συνήθως για ένα μήνα με αύξηση της απασχόλησης, λόγω και των προσλήψεων «εξτρατζήδων» για τη χριστουγεννιάτικη σεζόν (διασκέδαση, εστίαση, εμπορικά καταστήματα).

Πάντως, για να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, σε επίπεδο έτους το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό,  κατά 77.000 θέσεις εργασίας (έναντι 70.349 το 2024). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας υπολείπεται κατά πολύ του «ρεκόρ» του 2023 (116.649 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις).

Διεθνής αβεβαιότητα

Η κορύφωση των απολύσεων στο τέλος του 2025, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες μήπως «κόλλησε» και η Ελλάδα τον διεθνή ιό των μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας, λόγω αυτοματοποίησης-τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νέα των πολυεθνικών κολοσσών διαβάζονται και ως ανταποκρίσεις από το μέτωπο, καθώς στα πεδία των εργασιακών μαχών, πέφτουν εκατοντάδες χιλιάδες κορμιά .

Ποδαρικό με μαζικές απολύσεις έκανε το 2026 η Αmazon, του μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος, περικόπτοντας άλλες 16.000 θέσεις εργασίας, ενώ μόλις τον Οκτώβριο είχε απολύσει σχεδόν άλλους τόσους. Του Μπέζος του άνοιξε η όρεξη στις απολύσεις και είπε να διώξει το 1/3 του προσωπικού της εφημερίδας Washington Post. Οι 300 απολύσεις δημοσιογράφων, ανταποκριτών, φωτορεπόρτερ, αθλητικογράφων κ.ά  μπορεί να είναι σταγόνα στον ωκεανό των συνολικών απωλειών θέσεων εργασίας, αλλά έχουν ειδικό βάρος για την ιστορία του Τύπου.

Πολυεθνικοί γίγαντες, μαζικές απολύσεις

Αλληλένδετη με τις απολύσεις στην Αmazon είναι η περεταίρω συρρίκνωση προσωπικού στην πολυεθνική μεταφορική UPS, με 30.000 νέες απολύσεις το 2026, μετά από  46.000 το 2025.

O πολυεθνικός γίγαντας των τροφίμων Nestlé  κόβει άλλες 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, η πρωτοπόρος των μικροτσίπ Intel έκλεισε το 2025 με 75.000 απολύσεις, και πάει λέγοντας.

Στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώνονται στη μεταποίηση, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, με τη Γερμανία να πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα.

Η έκφραση που χρησιμοποιούν αναλυτές για να περιγράψουν το διεθνές εργασιακό κλίμα είναι ο «Μεγάλος Δισταγμός» (Great hesitation)  που έχει αντικαταστήσει τη «Μεγάλη Παραίτηση» (Great Resignation), που ακολούθησε την πανδημία. Οι επιχειρήσεις είναι πιο διστακτικές να προσλάβουν και οι εργαζόμενοι πιο διστακτικοί στο να αφήσουν τη δουλειά τους για κάτι καλύτερο.

Τι προβλέπεται για την Ελλάδα

Ο πειρασμός να συγκρίνουμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις διεθνείς ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας είναι μεγάλος. Όμως προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε είναι ένα «ανοιγοκλείσιμο» της κάνουλας, σε τομείς που δεν κυριαρχεί ο αυτοματισμός, αλλά η κακοπληρωμένη και επισφαλής απασχόληση: εστίαση, τουρισμός, εμπόριο, κλάδοι υψηλής έντασης εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας.

Tα μοντέλα των προβλέψεων για την Ελλάδα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης, έστω με πιο αργούς ρυθμούς. Ενδιαφέρουσα είναι ωστόσο η προειδοποίηση της Eurobank, ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα παραμένει «χαλαρή», δηλαδή οι θέσεις απασχόλησης είναι λιγότερες από τους ενδιαφερόμενους. Μολονότι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα, με ορισμένους κλάδους να αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων.

Το ΕΡΓΑΝΗ έδειξε πάνω από 3,3 εκατομμύρια απολύσεις το 2025

Συνολικά το 2025 οι  αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 3.383.976 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 3.306.902. Από αυτές οι 2.141.413 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.165.489 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Αν λάβουμε υπόψιν ότι ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών το 2025 έφτασε τα 2,39 εκατομμύρια άτομα, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των προσλήψεων υπερβαίνει τον αριθμό των εργαζομένων κατά περίπου 1 εκατομμύριο (139%).  Δηλαδή σε κάθε 100 εργαζόμενους αντιστοιχούν περίπου 140 προσλήψεις, ένδειξη ότι αυξάνεται η εργασιακή ευελιξία και κινητικότητα, και μαζί της η επισφάλεια.

Πλήρης και μερική απασχόληση

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% το 2025, από το 76,4% το 2024 ή κατά 106.000 θέσεις εργασίας. Το 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν 69%

Πάντως, από τις νέες προσλήψεις του Δεκεμβρίου, σχεδόν η μία στις δύο (47%) αφορούν ελαστικές σχέσεις εργασίας (μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση).

Από τους 2.460.720 εργαζόμενους στη χώρα το 2025, οι 1.274.963 είναι άνδρες (ποσοστό 51,85%) και οι 1.150.890 (ποσοστό 48,15%) είναι γυναίκες.  Σε σχέση με το 2024, οι άνδρες εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 35.696 άτομα, ενώ κατά 34.867 αυξήθηκαν οι γυναίκες εργαζόμενες.

Βασιλιάς της απασχόλησης το εμπόριο και η εστίαση

Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταγράφηκαν το 2025 στο λιανικό εμπόριο (314.809 άτομα ή 12,35%). Ακολουθούν όσοι απασχολούνται στην εστίαση (240.355 άτομα ή 9,43%) και όσοι εργάζονται στο χονδρικό εμπόριο (232.653 άτομα ή 9,12%).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Ένα deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ασυνήθιστων για αυτήν την εποχή ισχυρών βροχοπτώσεων
«Κλιματική κρίση» 09.02.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Κολομβία

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Κολομβίας και έγιναν αιτία να χάσουν τουλάχιστον 13 άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία είναι ασυνήθιστα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύνταξη
Κούβα: Δύο πολεμικά πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το Μεξικό
Με πολεμικά πλοία 09.02.26

Το Μεξικό στέλνει στην Κούβα πάνω από 814 τόνους τροφίμων

Δύο πολεμικά πλοία φορτωμένα με 814 και πλέον τόνους τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό απέπλευσαν από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσουν σε τέσσερις ημέρες στην Κούβα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο