ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Ο εποχικός και «κυκλικός» χαρακτήρας της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα τελευταία στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από το 2008, αυτό που βλέπουμε είναι μια αέναη ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπαινοβγαίνουν στις περιστρεφόμενες πόρτες ανεργίας και προσωρινής εργασίας, αλλάζοντας δύο και τρεις δουλειές τον χρόνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δ’ τρίμηνο του 2025, έκλεισε με αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο απασχόλησης, δηλαδή την αναλογία προσλήψεων-απολύσεων.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου έχασαν τη δουλειά τους σχεδόν ένα εκατομμύριο μισθωτοί (988.178 άτομα). Πάνω από επτά στους δέκα απολύθηκαν (726.284), ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς,

Το ίδιο διάστημα έγιναν 747.147 προσλήψεις, με τον τελικό απολογισμό να δείχνει απώλειες -241.031 θέσεων εργασίας.

Μαύρος Οκτώβρης, γκρίζος Δεκέμβρης

Ο πιο «μαύρος» μήνας ήταν ο Οκτώβριος του 2025, με περισσότερες από 120.000 απώλειες θέσεων εργασίας. Το αρνητικό ισοζύγιο του Οκτωβρίου δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο, καθώς η λήξη της τουριστικής σεζόν φέρνει μαζί της κύμα απολύσεων-αποχωρήσεων εποχικών εργαζομένων. Η διαφορά με τα προηγούμενα έτη, είναι ότι προηγήθηκε ένας επίσης κακός Σεπτέμβρης, ο πρώτος εδώ και δέκα χρόνια με αρνητικό πρόσημο.

Τον Νοέμβριο χάθηκαν σχεδόν 96.500 θέσεις εργασίας και άλλες 14.500 τον Δεκέμβριο. Το αρνητικό πρόσημο του Δεκεμβρίου είναι επίσης κακό προμήνυμα, καθώς πρόκειται συνήθως για ένα μήνα με αύξηση της απασχόλησης, λόγω και των προσλήψεων «εξτρατζήδων» για τη χριστουγεννιάτικη σεζόν (διασκέδαση, εστίαση, εμπορικά καταστήματα).

Πάντως, για να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, σε επίπεδο έτους το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό, κατά 77.000 θέσεις εργασίας (έναντι 70.349 το 2024). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας υπολείπεται κατά πολύ του «ρεκόρ» του 2023 (116.649 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις).

Διεθνής αβεβαιότητα

Η κορύφωση των απολύσεων στο τέλος του 2025, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες μήπως «κόλλησε» και η Ελλάδα τον διεθνή ιό των μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας, λόγω αυτοματοποίησης-τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νέα των πολυεθνικών κολοσσών διαβάζονται και ως ανταποκρίσεις από το μέτωπο, καθώς στα πεδία των εργασιακών μαχών, πέφτουν εκατοντάδες χιλιάδες κορμιά .

Ποδαρικό με μαζικές απολύσεις έκανε το 2026 η Αmazon, του μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος, περικόπτοντας άλλες 16.000 θέσεις εργασίας, ενώ μόλις τον Οκτώβριο είχε απολύσει σχεδόν άλλους τόσους. Του Μπέζος του άνοιξε η όρεξη στις απολύσεις και είπε να διώξει το 1/3 του προσωπικού της εφημερίδας Washington Post. Οι 300 απολύσεις δημοσιογράφων, ανταποκριτών, φωτορεπόρτερ, αθλητικογράφων κ.ά μπορεί να είναι σταγόνα στον ωκεανό των συνολικών απωλειών θέσεων εργασίας, αλλά έχουν ειδικό βάρος για την ιστορία του Τύπου.

Πολυεθνικοί γίγαντες, μαζικές απολύσεις

Αλληλένδετη με τις απολύσεις στην Αmazon είναι η περεταίρω συρρίκνωση προσωπικού στην πολυεθνική μεταφορική UPS, με 30.000 νέες απολύσεις το 2026, μετά από 46.000 το 2025.

O πολυεθνικός γίγαντας των τροφίμων Nestlé κόβει άλλες 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, η πρωτοπόρος των μικροτσίπ Intel έκλεισε το 2025 με 75.000 απολύσεις, και πάει λέγοντας.

Στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώνονται στη μεταποίηση, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, με τη Γερμανία να πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα.

Η έκφραση που χρησιμοποιούν αναλυτές για να περιγράψουν το διεθνές εργασιακό κλίμα είναι ο «Μεγάλος Δισταγμός» (Great hesitation) που έχει αντικαταστήσει τη «Μεγάλη Παραίτηση» (Great Resignation), που ακολούθησε την πανδημία. Οι επιχειρήσεις είναι πιο διστακτικές να προσλάβουν και οι εργαζόμενοι πιο διστακτικοί στο να αφήσουν τη δουλειά τους για κάτι καλύτερο.

Τι προβλέπεται για την Ελλάδα

Ο πειρασμός να συγκρίνουμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις διεθνείς ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας είναι μεγάλος. Όμως προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε είναι ένα «ανοιγοκλείσιμο» της κάνουλας, σε τομείς που δεν κυριαρχεί ο αυτοματισμός, αλλά η κακοπληρωμένη και επισφαλής απασχόληση: εστίαση, τουρισμός, εμπόριο, κλάδοι υψηλής έντασης εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας.

Tα μοντέλα των προβλέψεων για την Ελλάδα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης, έστω με πιο αργούς ρυθμούς. Ενδιαφέρουσα είναι ωστόσο η προειδοποίηση της Eurobank, ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα παραμένει «χαλαρή», δηλαδή οι θέσεις απασχόλησης είναι λιγότερες από τους ενδιαφερόμενους. Μολονότι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα, με ορισμένους κλάδους να αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων.

Το ΕΡΓΑΝΗ έδειξε πάνω από 3,3 εκατομμύρια απολύσεις το 2025

Συνολικά το 2025 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 3.383.976 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 3.306.902. Από αυτές οι 2.141.413 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.165.489 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Αν λάβουμε υπόψιν ότι ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών το 2025 έφτασε τα 2,39 εκατομμύρια άτομα, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των προσλήψεων υπερβαίνει τον αριθμό των εργαζομένων κατά περίπου 1 εκατομμύριο (139%). Δηλαδή σε κάθε 100 εργαζόμενους αντιστοιχούν περίπου 140 προσλήψεις, ένδειξη ότι αυξάνεται η εργασιακή ευελιξία και κινητικότητα, και μαζί της η επισφάλεια.

Πλήρης και μερική απασχόληση

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% το 2025, από το 76,4% το 2024 ή κατά 106.000 θέσεις εργασίας. Το 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν 69%

Πάντως, από τις νέες προσλήψεις του Δεκεμβρίου, σχεδόν η μία στις δύο (47%) αφορούν ελαστικές σχέσεις εργασίας (μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση).

Από τους 2.460.720 εργαζόμενους στη χώρα το 2025, οι 1.274.963 είναι άνδρες (ποσοστό 51,85%) και οι 1.150.890 (ποσοστό 48,15%) είναι γυναίκες. Σε σχέση με το 2024, οι άνδρες εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 35.696 άτομα, ενώ κατά 34.867 αυξήθηκαν οι γυναίκες εργαζόμενες.

Βασιλιάς της απασχόλησης το εμπόριο και η εστίαση

Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταγράφηκαν το 2025 στο λιανικό εμπόριο (314.809 άτομα ή 12,35%). Ακολουθούν όσοι απασχολούνται στην εστίαση (240.355 άτομα ή 9,43%) και όσοι εργάζονται στο χονδρικό εμπόριο (232.653 άτομα ή 9,12%).