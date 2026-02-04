Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων

Εκτεταμένο πακέτο περικοπών, που αναμένεται να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας για «εκατοντάδες» εργαζομένους και στο κλείσιμο ολόκληρου του αθλητικού τμήματος, ανακοίνωσε η Washington Post.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα σκληρά μέτρα μείωσης κόστους γνωστοποιήθηκαν στο προσωπικό το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια εσωτερικής τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom, οι λεπτομέρειες της οποίας έγιναν αργότερα γνωστές από εργαζόμενους που επηρεάστηκαν.

Ο εκτελεστικός διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας, Ματ Μάρεϊ, φέρεται να ξεκίνησε τη συνάντηση δηλώνοντας πως «πρώτα απ’ όλα, θα κλείσουμε το αθλητικό τμήμα στη σημερινή του μορφή». Όπως εξήγησε, η κάλυψη του αθλητισμού θα γίνεται πλέον ως «πολιτιστικό και κοινωνικό φαινόμενο», με ορισμένους εργαζομένους να παραμένουν στην εταιρεία και να μετακινούνται σε άλλα τμήματα. Η απόφαση προκαλεί εντύπωση, καθώς στην Ουάσινγκτον και την ευρύτερη περιοχή εδρεύουν επτά μεγάλες επαγγελματικές ομάδες του αθλητισμού.

Παράλληλα, καταργείται το ένθετο βιβλίου, διακόπτεται το καθημερινό podcast Post Reports και περιορίζεται η διεθνής κάλυψη, σύμφωνα με το Front Office Sports. Το τελευταίο κύμα περικοπών ενδέχεται να οδηγήσει στην απόλυση έως και 300 εργαζομένων σε ολόκληρη την εταιρεία, εκ των οποίων έως και 100 προέρχονται από το δημοσιογραφικό προσωπικό, όπως ανέφερε το Status.

Οι εργαζόμενοι στο newsroom ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα με μία από δύο πιθανές γραμμές θέματος, μέσω των οποίων θα γνωστοποιείται αν η θέση τους καταργείται. Εκπρόσωπος της Washington Post επιβεβαίωσε ότι θα απολυθεί περίπου το ένα τρίτο του προσωπικού, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό εργαζομένων.

Πριν από τη συγκεκριμένη απόφαση, το αθλητικό τμήμα απασχολούσε περίπου 45 εργαζομένους, ωστόσο η πλειονότητα των ρεπόρτερ έχει πλέον απολυθεί. Στην πλατφόρμα X, αρκετοί δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν την αποχώρησή τους, μεταξύ αυτών και ο συντάκτης Μαρκ Μάσκε, ύστερα από σχεδόν 38 χρόνια παρουσίας στην εφημερίδα.

Η Washington Post εξαγοράστηκε το 2013 από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στις συνδρομές και στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της.\

Καταγγελία από τον πρώην εκτελεστικό διευθυντή

Ο Μάρτι Μπάρον, πρώην εκτελεστικός διευθυντής και εμβληματική προσωπικότητα της Washington Post, κατήγγειλε το μαζικό σχέδιο απολύσεων που ανακοινώθηκε σήμερα, κάνοντας λόγο για «μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες» στην ιστορία της ιστορικής αμερικανικής εφημερίδας.

«Οι φιλοδοξίες της Washington Post θα περιοριστούν δραστικά, το ταλαντούχο και θαρραλέο προσωπικό της θα αποδυναμωθεί περαιτέρω και το ευρύ κοινό θα στερηθεί την επιτόπια, τεκμηριωμένη δημοσιογραφία στις κοινότητές μας και σε όλο τον κόσμο, η οποία είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Μπάρον σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Αντιδράσεις από τους εργαζομένους

Η Ένωση Εργαζομένων της εφημερίδας αντέδρασε άμεσα στις μαζικές απολύσεις, εκδίδοντας ανακοίνωση λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη. «Η συνεχιζόμενη απομάκρυνση εργαζομένων αποδυναμώνει την εφημερίδα, απομακρύνει τους αναγνώστες και υπονομεύει την αποστολή της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Αν ο Τζεφ Μπέζος δεν είναι πλέον διατεθειμένος να επενδύσει στην αποστολή που καθόρισε την εφημερίδα για γενιές, τότε η Post αξίζει έναν διαφορετικό διαχειριστή», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της διοίκησης, εκπρόσωπος της Washington Post δήλωσε ότι «η εταιρεία προχωρά σε δύσκολες αλλά απαραίτητες αποφάσεις, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναδιάρθρωσης», με στόχο «την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την εστίαση στη δημοσιογραφία που τη διαφοροποιεί».

Η Washington Post, ως ιδιωτική εταιρεία, δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των συνδρομητών της, ωστόσο εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου σε δύο εκατομμύρια.