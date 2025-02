Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του ιδιοκτήτη της Washington Post, Τζεφ Μπέζος να ελέγξει τι θα γράφεται στη στήλη των απόψεων της ιστορικής αμερικάνικης εφημερίδας.

Ο Μπέζος ανακοίνωσε την αλλαγή πολιτικής του μέσου με εσωτερικό email και ανάρτηση στα social media.

Στην ανακοίνωσή του ο ιδιοκτήτης της WP, τόνισε ότι οι απόψεις της εφημερίδας θα είναι προσανατολισμένες να υπερασπίζονται μόνο «τις προσωπικές ελευθερίες και την ελεύθερη αγορά» και όχι κάτι άλλο.

«Θα γράφουμε κάθε μέρα για την υποστήριξη και την υπεράσπιση δύο πυλώνων: των προσωπικών ελευθεριών και των ελεύθερων αγορών», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon.

«Θα καλύπτουμε κι άλλα θέματα φυσικά, αλλά οι απόψεις που αντιτίθενται σε αυτούς τους πυλώνες θα αφεθούν να δημοσιευτούν από άλλους», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Τζεφ Μπέζος:

I shared this note with the Washington Post team this morning:

I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.

We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 26, 2025