Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 11 Φεβρουαρίου 2026, 19:50

ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό

Ο Λουτσέσκου ανακοίνωσε την 11άδα του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30) – Μεϊτέ και Μύθου στις αρχικές επιλογές.

Σύνταξη
Γνωστή έγινε η 11άδα του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30).

Ο Μεϊτέ επιστρέφει στα χαφ, καθώς είχε παραμείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Λουτσέσκου παρέταξε τον Ανέστη Μύθου.

Συνεπώς, ο Τσιφτσής θα υπερασπιστεί την εστία του Δικέφαλου, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ μαζί με τον Οζντόεφ και πίσω από τον Μύθου στην κορυφή, θα είναι οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τάισον.

 Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)

Παρότι έμεινε με 10 παίκτες από το 34’ και είχε μια τελική σε όλο το παιχνίδι, ο ψυχωμένος ΟΦΗ νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου όπως πέρσι! Σκόρερ ο Λαμπρόπουλος στο 45'.

Σύνταξη
Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία

Σε κοινή τους Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του Ευρωπαίκού ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου το περιβόητο πρότζεκτ της European Super League ματαιώνεται οριστικά

Σύνταξη
Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Παράταση πήρε το... περιβόητο κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ - Πώς αντέδρασε στην ισοπαλία (vid)

Περισσότεροι από 300.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν ζωντανά τον Φρανκ Ίλετ να μένει… σύξυλος στην ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ που «έσβησε το όνειρο για το κούρεμα που τόσο... λαχταράει!

Σύνταξη
Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)

Περισσότεροι από 300.000 θεατές είδαν σε ζωντανή μετάδοση τον Φρανκ Ίλετ να μένει... παγωτό, τη στιγμή που η Γουέστ Χαμ τελείωνε το όνειρο της... ανακούφισης, με το πιο πολυαναμενόμενο κούρεμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία», τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 11.02.26

Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς
Ελληνοτουρκικά 11.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα', θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει
Κόσμος 11.02.26

Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Σύνταξη
Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της
Οffshore στο Λίχτενσταϊν 11.02.26

Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Μια εμπιστευτική τραπεζική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η περιουσία της Μάξγουελ δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες
«Πρωτοβουλία βιωσιμότητας» 11.02.26

Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες

Το συντηρητικό λαϊκιστικό SVP κατέθεσε πρόταση επικαλούμενο την πίεση στη στέγη και τις υπηρεσίες. Αλλά η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικές ενώσεις προειδοποιούν για τις συνέπειές της στην οικονομία.

Σύνταξη
Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Ελλάδα 11.02.26

Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς
Κόσμος 11.02.26

Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς

Η αστυνονία στην Βραζιλία εξάρθωσε διεθνές κύκλωμα που διένειμε βίντεο με βιασμούς γυναικών, πιθανώς ναρκωμένων, τα οποία γύριζαν συχνά οικείοι τους

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη-«βόμβα» Κόκκαλη – Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή
Σκάνδαλο 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη-«βόμβα» Κόκκαλη – Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή

Ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόστηκαν

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
«Το πράσινο μίλι» 11.02.26

Οι ισραηλινές φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σύνταξη
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
Σύνταξη
Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο