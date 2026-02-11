ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
Ο Λουτσέσκου ανακοίνωσε την 11άδα του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30) – Μεϊτέ και Μύθου στις αρχικές επιλογές.
Γνωστή έγινε η 11άδα του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30).
Ο Μεϊτέ επιστρέφει στα χαφ, καθώς είχε παραμείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Λουτσέσκου παρέταξε τον Ανέστη Μύθου.
Συνεπώς, ο Τσιφτσής θα υπερασπιστεί την εστία του Δικέφαλου, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ μαζί με τον Οζντόεφ και πίσω από τον Μύθου στην κορυφή, θα είναι οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τάισον.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για τον επαναληπτικό κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKPAO #GreekCup #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/1Le2FrgQs1
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 11, 2026
