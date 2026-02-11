ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η 11άδα του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30).

Ο Μεϊτέ επιστρέφει στα χαφ, καθώς είχε παραμείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Λουτσέσκου παρέταξε τον Ανέστη Μύθου.

Συνεπώς, ο Τσιφτσής θα υπερασπιστεί την εστία του Δικέφαλου, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ μαζί με τον Οζντόεφ και πίσω από τον Μύθου στην κορυφή, θα είναι οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τάισον.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης