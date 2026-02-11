Παναθηναϊκός: Η 11άδα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει νικήσει με 1-0 στη Λεωφόρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για το ματς, επαναφέροντας στην ενδεκάδα τον Τάσο Μπακασέτα που δεν έπαιξε απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στο βασικό σχήμα και ο Τουμπά μετά την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ισπανός τεχνικός διατηρεί επίσης στους πρώτους έντεκα και τον Βιθέντε Ταμπόρδα, μετά την καλή απόδοση που είχε στο Φάληρο.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν στην τριάδα της άμυνας. Οι Κυριακόπουλος και Καλάμπρια θα είναι οι δύο φουλ-μπακ, με τους Κοντούρη και Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή και τους Αντίνο και Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Τετέι.

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Κότσαρης, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντες, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Παντελίδης, Μπόκος, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς