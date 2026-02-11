Παναθηναϊκός: Η 11άδα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)
Ο Ράφα Μπενίτεθ επαναφέρει τον Τάσο Μπακασέτα στην βασική του ενδεκάδα για την ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.
- Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
- Χειροπέδες σε πιλότο κατηγορούμενο για παιδεραστία λίγο πριν την απογείωση
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει νικήσει με 1-0 στη Λεωφόρο.
Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για το ματς, επαναφέροντας στην ενδεκάδα τον Τάσο Μπακασέτα που δεν έπαιξε απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στο βασικό σχήμα και ο Τουμπά μετά την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα.
Ο Ισπανός τεχνικός διατηρεί επίσης στους πρώτους έντεκα και τον Βιθέντε Ταμπόρδα, μετά την καλή απόδοση που είχε στο Φάληρο.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν στην τριάδα της άμυνας. Οι Κυριακόπουλος και Καλάμπρια θα είναι οι δύο φουλ-μπακ, με τους Κοντούρη και Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή και τους Αντίνο και Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Τετέι.
Η σχετική ανάρτηση:
Tonight’s XI vs PAOK #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/MOjfwavznh
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 11, 2026
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Κότσαρης, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντες, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Παντελίδης, Μπόκος, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
- Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Προβάδισμα για τους Κρητικούς (0-1), παρά το αριθμητικό μειονέκτημα (vids)
- Η Τότεναμ θα πληρώσει (πολύ) ακριβά την απόλυση του Τόμας Φρανκ
- Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις