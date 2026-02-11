Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Οι 11άδες των δύο ομάδων για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου

Ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ για τη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας στις 17:00 και έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ματς είχε λήξει με 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες και σήμερα, το απόγευμα οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για το εισιτήριο του τελικού.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος, Γκούμας, Μπάλτσι, Όζμπολτ

Στον πάγκο οι: Ανάκερ, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.